В минском метро появился бесплатный Wi-Fi

В вестибюле станции метро «Купаловская» заработала точка доступа Wi-Fi, установленная компанией «Деловая сеть». Пока она функционирует в тестовом режиме.

Сообщается, что в ближайшем будущем Wi-Fi-покрытие будет обеспечено на двух станциях — «Купаловской» и «Октябрьской», их вестибюлях и переходе.

Как рассказали TUT.BY в компании, пока это «частично тестовый запуск». Сейчас идет настройка оборудования, окончательный запуск запланирован на сентябрь. При успешной реализации пилотного проекта, планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.

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