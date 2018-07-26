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В минском метро появился бесплатный Wi-Fi
27.07.2018 10:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В вестибюле станции метро «Купаловская» заработала точка доступа Wi-Fi, установленная компанией «Деловая сеть». Пока она
Сообщается, что в ближайшем будущем Wi-Fi-покрытие будет обеспечено на двух станциях — «Купаловской» и «Октябрьской», их вестибюлях и переходе.
Как рассказали TUT.BY в компании, пока это «частично тестовый запуск». Сейчас идет настройка оборудования, окончательный запуск запланирован на сентябрь. При успешной реализации пилотного проекта, планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.
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В вестибюле станции метро «Купаловская» заработала точка доступа Wi-Fi, установленная компанией «Деловая сеть». Пока она функционирует в тестовом режиме.
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