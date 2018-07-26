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Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

27.07.2018 13:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Honor 7C — одна из "базовых" моделей производителя, официальная цена которой в Беларуси составляет 379 рублей. Гаджет явно нацелен на конкуренцию с недорогими смартфонами Xiaomi. Наше общее мнение об устройстве — положительное, но есть нюансы. Подробнее читайте в нашем полном обзоре.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Пластиковый корпус

Honor 7C изготавливается из пластика и предлагается в нескольких цветах — синем, черном и золотом. К сожалению, металла в корпусе нет — достаточно спорное решение для смартфона 2018 года. Впрочем, один из главных конкурентов с такой же ценой 379 рублей — Xiaomi Redmi 6 — также выполнен из пластика.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

На задней стороне Honor 7C находится сканер отпечатков пальцев, который распознает владельца за доли секунды. Единственное замечание к сенсору — слишком высокое расположение. Из-за этого к нему не всегда удобно дотягиваться указательным пальцем. Но часто пользоваться дактилоскопическим сенсором вам вряд ли придется.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

В Honor 7C присутствует функция разблокировки по лицу, которая хорошо работает даже в темноте (если поднести смартфон с включенным экраном поближе к лицу). По ощущениям, на разблокировку таким способом уходит около секунды.

Еще один плюс аппарата — удлиненный лоток, позволяющий одновременно использовать две nanoSIM-карты и карту памяти microSD. В наличии и 3,5-мм разъем для подключения наушников, а вот мультимедийный динамик одинарный.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Из минусов — комплект поставки, в который кроме самого смартфона и адаптера питания ничего не добавили. Кроме того, зарядка происходит через устаревший порт microUSB, а не новый USB Type-C. Wi-Fi-сети с частотой в 5 ГГц тоже не поддерживаются.

В Honor 7C есть NFC-чип для совершения платежей через смартфон, но в Беларуси пользы от него мало из-за отсутствия поддержки системы оплаты Google Pay.

Обычный дисплей

В Honor 7C установлен 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440 на 720 точек). Плотность пикселей на дюйм составляет 282 ppi, и из-за этого назвать изображение суперчетким не получается.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Если присмотреться, отдельные пиксели становятся заметны с расстояния вытянутой руки. Но большого раздражения это не вызывает, и уже через пару минут на «шероховатости» возле шрифтов перестаешь обращать внимание. Отметим, что в экране нет «козырька». Некоторым это может оказаться важным.

А еще, «с завода», на дисплей нанесена защитная пленка.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Особых проблем с цветопередачей благодаря IPS-матрице нет, но до качества топовых смартфонов Honor 7C еще далеко. Например, под углом картинка немного меняет контрастность, а на солнце максимального запаса яркости не всегда хватает, чтобы рассмотреть мелкие элементы вроде текста во всплывающем уведомлении.

Но общее впечатление от экрана — положительное. В целом в современных смартфонах среднего класса встретить некачественную матрицу достаточно сложно.

Производительность ниже среднего

Производительность — самая спорная черта Honor 7C. Гаджет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 430, построенном по технически устаревшему 28-нм техпроцессу. Ему ассистирует 3 ГБ оперативной памяти и графический чип Adreno 505. Полные спецификации смартфона приведены в таблице ниже:

Экран 5,7 дюймов, 1440×7200 пикселей, IPS
Процессор Qualcomm Snapdragon 430, 1,4 ГГц
Память, ГБ 3/32 ГБ, microSD есть (до 256 ГБ)
Фронтальная камера 8 Мп (f/2.0)
Основная камера 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп
Аккумулятор 3000 мАч
Габариты и вес

152,4×73×8,05 мм, 150 граммов

В синтетическом тесте AnTuTu результат смартфона колеблется около 60 тысяч баллов — нижний порог для более и менее комфортной работы. О запасе мощности на будущее речи не идет.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

В обычной жизни особых проблем при взаимодействии с интерфейсом или, например, открытии приложений мы не заметили. Но и назвать скорость выполнения подобных задач выдающейся не выходит.

В играх ситуация аналогичная — новейшая Asphalt 9: Legends идет с небольшими рывками, а WOT Blitz на средних настройках выдает около 40 кадров в секунду. Не идеально, но вполне играбельно.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Отметим, что при нагрузках (в тех же играх) задняя сторона смартфона нагревается незначительно.

Не больше дня без подзарядки

Емкость аккумулятора Honor 7C составляет 3000 мАч. С учетом «прожорливого» процессора с техпроцессом 28-нм больше чем на день автономного использования при средней нагрузке (без игр) рассчитывать не приходится.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Это подтверждает результат синтетического теста AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал около 6,7 тысячи баллов — средний показатель. Технологии ускоренной зарядки в Honor 7C также не предусмотрено, но смартфону за 379 рублей это вполне можно простить.

Камера не для съемок ночью

Основная камера Honor 7C сдвоенная, разрешением в 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп. Дополнительный модуль нужен для определения расстояния между объектами в кадре и создания фотографий с эффектом боке.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C
Эффект боке «отъел» модельке самолете все хвостовое оперение

Но назвать качество этой функции удовлетворительной сложно — создается ощущение, что размытие полностью программное. К плюсам отнесем лишь возможность выбрать точку фокусировки и степень размытия после фотографирования.

При хорошем дневном освещении снимки получаются приемлемого как для смартфона среднего уровня качества — проблем с цветопередачей или детализацией нет. Но в более сложных условиях съемки (например, при контровом свете) разобрать что-либо становится не так просто (обратите внимание на танк на последнем кадре).

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C


К сожалению, похвастаться качественными снимками ночью у Honor 7C не получится. Фотографии становятся достаточно «шумными» и очень темными.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C


В Honor 7C фронтальная камера — 8-мегапиксельная (f/2.0). В наличии и фронтальная вспышка. Ниже — пример селфи-снимка, сделанного ночью с включенной вспышкой:

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Резюме

Honor 7C — достаточно сбалансированный смартфон. К его плюсам отнесем дисплей, отлично работающую функцию разблокировки по лицу, возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти microSD и официальную цену в 379 рублей.

Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Из спорных моментов — пластиковый корпус, производительность без запаса на будущее и аккумулятор на 3000 мАч. Полного заряда с трудом хватает на день автономного использования. Основная камера неплохо снимает днем, но ночью приличный снимок получить сложно.

Главные конкуренты Honor 7C — бюджетные смартфоны компании Xiaomi. Например, новый Redmi 6 также продается за 379 рублей, оснащается сдвоенной основной камерой и изготавливается из пластика. Еще один альтернативный вариант — Redmi 5. У него металлический корпус и более мощная «начинка». К тому же, в интернет-магазинах стоимость гаджета уже успела значительно снизится.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим белорусское представительство Honor. Компания не имела возможности повлиять на результаты тестирования и не видела материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны:

 
 
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Honor 7C — одна из "базовых" моделей производителя, официальная цена которой в Беларуси составляет 379 рублей. Гаджет явно нацелен на конкуренцию с недорогими...
 
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