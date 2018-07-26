Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C

Honor 7C — одна из "базовых" моделей производителя, официальная цена которой в Беларуси составляет 379 рублей. Гаджет явно нацелен на конкуренцию с недорогими смартфонами Xiaomi. Наше общее мнение об устройстве — положительное, но есть нюансы. Подробнее читайте в нашем полном обзоре.





Пластиковый корпус

Honor 7C изготавливается из пластика и предлагается в нескольких цветах — синем, черном и золотом. К сожалению, металла в корпусе нет — достаточно спорное решение для смартфона 2018 года. Впрочем, один из главных конкурентов с такой же ценой 379 рублей — Xiaomi Redmi 6 — также выполнен из пластика.





На задней стороне Honor 7C находится сканер отпечатков пальцев, который распознает владельца за доли секунды. Единственное замечание к сенсору — слишком высокое расположение. Из-за этого к нему не всегда удобно дотягиваться указательным пальцем. Но часто пользоваться дактилоскопическим сенсором вам вряд ли придется.





В Honor 7C присутствует функция разблокировки по лицу, которая хорошо работает даже в темноте (если поднести смартфон с включенным экраном поближе к лицу). По ощущениям, на разблокировку таким способом уходит около секунды.

Еще один плюс аппарата — удлиненный лоток, позволяющий одновременно использовать две nanoSIM-карты и карту памяти microSD. В наличии и 3,5-мм разъем для подключения наушников, а вот мультимедийный динамик одинарный.





Из минусов — комплект поставки, в который кроме самого смартфона и адаптера питания ничего не добавили. Кроме того, зарядка происходит через устаревший порт microUSB, а не новый USB Type-C. Wi-Fi-сети с частотой в 5 ГГц тоже не поддерживаются.

В Honor 7C есть NFC-чип для совершения платежей через смартфон, но в Беларуси пользы от него мало из-за отсутствия поддержки системы оплаты Google Pay.

Обычный дисплей

В Honor 7C установлен 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440 на 720 точек). Плотность пикселей на дюйм составляет 282 ppi, и из-за этого назвать изображение суперчетким не получается.





Если присмотреться, отдельные пиксели становятся заметны с расстояния вытянутой руки. Но большого раздражения это не вызывает, и уже через пару минут на «шероховатости» возле шрифтов перестаешь обращать внимание. Отметим, что в экране нет «козырька». Некоторым это может оказаться важным.

А еще, «с завода», на дисплей нанесена защитная пленка.





Особых проблем с цветопередачей благодаря IPS-матрице нет, но до качества топовых смартфонов Honor 7C еще далеко. Например, под углом картинка немного меняет контрастность, а на солнце максимального запаса яркости не всегда хватает, чтобы рассмотреть мелкие элементы вроде текста во всплывающем уведомлении.

Но общее впечатление от экрана — положительное. В целом в современных смартфонах среднего класса встретить некачественную матрицу достаточно сложно.

Производительность ниже среднего

Производительность — самая спорная черта Honor 7C. Гаджет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 430, построенном по технически устаревшему 28-нм техпроцессу. Ему ассистирует 3 ГБ оперативной памяти и графический чип Adreno 505. Полные спецификации смартфона приведены в таблице ниже:

Экран 5,7 дюймов, 1440×7200 пикселей, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 430, 1,4 ГГц Память, ГБ 3/32 ГБ, microSD есть (до 256 ГБ) Фронтальная камера 8 Мп (f/2.0) Основная камера 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп Аккумулятор 3000 мАч Габариты и вес 152,4×73×8,05 мм, 150 граммов

В синтетическом тесте AnTuTu результат смартфона колеблется около 60 тысяч баллов — нижний порог для более и менее комфортной работы. О запасе мощности на будущее речи не идет.





В обычной жизни особых проблем при взаимодействии с интерфейсом или, например, открытии приложений мы не заметили. Но и назвать скорость выполнения подобных задач выдающейся не выходит.

В играх ситуация аналогичная — новейшая Asphalt 9: Legends идет с небольшими рывками, а WOT Blitz на средних настройках выдает около 40 кадров в секунду. Не идеально, но вполне играбельно.





Отметим, что при нагрузках (в тех же играх) задняя сторона смартфона нагревается незначительно.

Не больше дня без подзарядки

Емкость аккумулятора Honor 7C составляет 3000 мАч. С учетом «прожорливого» процессора с техпроцессом 28-нм больше чем на день автономного использования при средней нагрузке (без игр) рассчитывать не приходится.





Это подтверждает результат синтетического теста AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал около 6,7 тысячи баллов — средний показатель. Технологии ускоренной зарядки в Honor 7C также не предусмотрено, но смартфону за 379 рублей это вполне можно простить.

Камера не для съемок ночью

Основная камера Honor 7C сдвоенная, разрешением в 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп. Дополнительный модуль нужен для определения расстояния между объектами в кадре и создания фотографий с эффектом боке.



Эффект боке «отъел» модельке самолете все хвостовое оперение

Но назвать качество этой функции удовлетворительной сложно — создается ощущение, что размытие полностью программное. К плюсам отнесем лишь возможность выбрать точку фокусировки и степень размытия после фотографирования.

При хорошем дневном освещении снимки получаются приемлемого как для смартфона среднего уровня качества — проблем с цветопередачей или детализацией нет. Но в более сложных условиях съемки (например, при контровом свете) разобрать что-либо становится не так просто (обратите внимание на танк на последнем кадре).



















К сожалению, похвастаться качественными снимками ночью у Honor 7C не получится. Фотографии становятся достаточно «шумными» и очень темными.











В Honor 7C фронтальная камера — 8-мегапиксельная (f/2.0). В наличии и фронтальная вспышка. Ниже — пример селфи-снимка, сделанного ночью с включенной вспышкой:





Резюме

Honor 7C — достаточно сбалансированный смартфон. К его плюсам отнесем дисплей, отлично работающую функцию разблокировки по лицу, возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти microSD и официальную цену в 379 рублей.





Из спорных моментов — пластиковый корпус, производительность без запаса на будущее и аккумулятор на 3000 мАч. Полного заряда с трудом хватает на день автономного использования. Основная камера неплохо снимает днем, но ночью приличный снимок получить сложно.

Главные конкуренты Honor 7C — бюджетные смартфоны компании Xiaomi. Например, новый Redmi 6 также продается за 379 рублей, оснащается сдвоенной основной камерой и изготавливается из пластика. Еще один альтернативный вариант — Redmi 5 . У него металлический корпус и более мощная «начинка». К тому же, в интернет-магазинах стоимость гаджета уже успела значительно снизится.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим белорусское представительство Honor. Компания не имела возможности повлиять на результаты тестирования и не видела материал до публикации.

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