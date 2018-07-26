Новый флагман Honor получит огромную батарею

31 июля Honor, суббренд компании Huawei, представит в Китае новый флагманский смартфон Honor Note 10. Сегодня в Сети появился тизер, раскрывающий объем аккумулятора новинки. Об этом сообщает ресурс Gizchina.





Судя по изображению, смартфон получит встроенный аккумулятор емкостью в 5000 мАч. Скорее всего, аппарат будет поддерживать технологию ускоренной зарядки. Также известно, что Honor Note 10 оснастят дисплеем диагональю в 6,95 дюймов (AMOLED, разрешение 2220 на 1080 пикселей). Отметим, что «козырька» в верхней части экрана не будет.

К другим техническим характеристикам относится процессор Kirin 970 (2,4 ГГц), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Также ожидается версия с 8/128 ГБ памяти. Основная камера на задней стороне аппарата будет сдвоенной, на 24 и 16 Мп. Предполагаемый фронтальный модуль — 13 Мп.





Возможно, производитель также анонсирует премиальную версию смартфона — Honor Note 10 Rolls Royce Edition (8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти).

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