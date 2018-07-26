ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый флагман Honor получит огромную батарею

27.07.2018 13:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

31 июля Honor, суббренд компании Huawei, представит в Китае новый флагманский смартфон Honor Note 10. Сегодня в Сети появился тизер, раскрывающий объем аккумулятора новинки. Об этом сообщает ресурс Gizchina.

Новый флагман Honor получит огромную батарею

Судя по изображению, смартфон получит встроенный аккумулятор емкостью в 5000 мАч. Скорее всего, аппарат будет поддерживать технологию ускоренной зарядки. Также известно, что Honor Note 10 оснастят дисплеем диагональю в 6,95 дюймов (AMOLED, разрешение 2220 на 1080 пикселей). Отметим, что «козырька» в верхней части экрана не будет.

К другим техническим характеристикам относится процессор Kirin 970 (2,4 ГГц), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Также ожидается версия с 8/128 ГБ памяти. Основная камера на задней стороне аппарата будет сдвоенной, на 24 и 16 Мп. Предполагаемый фронтальный модуль — 13 Мп.

Новый флагман Honor получит огромную батарею

Возможно, производитель также анонсирует премиальную версию смартфона — Honor Note 10 Rolls Royce Edition (8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти).

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Honor:

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 июля Honor, суббренд компании Huawei, представит в Китае новый флагманский смартфон Honor Note 10. Сегодня в Сети появился тизер, раскрывающий объем аккумулятора новинки....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Хороший смартфон за 379 рублей? Обзор Honor 7C
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика