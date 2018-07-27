Самое долгое затмение века: лучшие фото

Вечером 27 июля произошло рекордно продолжительное лунное затмение. Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный оттенок. 42.TUT.BY собрал самые эффектные кадры этого события, сделанные в Беларуси и в других странах.



Найроби, Кения. Фото: Reuters

Полное лунное затмение началось в 22.30 по минскому времени, а закончилось в 0.13, оно продлилось около 103 минут. Это затмение стало самым продолжительным в XXI веке.

Всё из-за того, что центр Луны подобрался почти к самому центру земной тени. К тому же в момент затмения спутник находился вблизи апогея своей орбиты — максимально удаленной точки по отношению к Земле. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса, Красная планета выглядела на небе, как особенно яркая звезда.

Редкое явление было видно из многих точек нашей планеты, в том числе и из Беларуси. Вот его лучшие снимки:



Могилев, Беларусь. Фото: Денис Васильков



Так за затмением наблюдали на могилевской площади Славы, где собралось несколько десятков человек. Кто-то наблюдал невооруженным глазом, а кто-то вооружился серьезным телескопом. Фото: Денис Васильков



Фото: Денис Васильков

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Минск, Беларусь. Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by



Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by



Калинковичи, Беларусь. Фото: Андрей Шевчик



Горы Тур де Мейен и Тур Д’ай, Швейцария. Фото: Reuters



Берлин, Германия. Фото: Reuters



Окрестности Афин, Греция. Фото: Reuters