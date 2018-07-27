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Самое долгое затмение века: лучшие фото

27.07.2018 21:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вечером 27 июля произошло рекордно продолжительное лунное затмение. Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный оттенок. 42.TUT.BY собрал самые эффектные кадры этого события, сделанные в Беларуси и в других странах.

Самое долгое затмение века: лучшие фото
Найроби, Кения. Фото: Reuters

Полное лунное затмение началось в 22.30 по минскому времени, а закончилось в 0.13, оно продлилось около 103 минут. Это затмение стало самым продолжительным в XXI веке.

Всё из-за того, что центр Луны подобрался почти к самому центру земной тени. К тому же в момент затмения спутник находился вблизи апогея своей орбиты — максимально удаленной точки по отношению к Земле. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса, Красная планета выглядела на небе, как особенно яркая звезда.

Редкое явление было видно из многих точек нашей планеты, в том числе и из Беларуси. Вот его лучшие снимки:

Самое долгое затмение века: лучшие фото
Могилев, Беларусь. Фото: Денис Васильков
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Так за затмением наблюдали на могилевской площади Славы, где собралось несколько десятков человек. Кто-то наблюдал невооруженным глазом, а кто-то вооружился серьезным телескопом. Фото: Денис Васильков
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Фото: Денис Васильков
Самое долгое затмение века: лучшие фотоМинск, Беларусь. Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by" border="0" data-x-height="853" data-x-src="http://www.21.by/pub/news/2018/07/1532747800888094.jpg" data-x-width="1280" data-y-height="479" data-y-src="https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/it/03/6/lunnoe_zatmenie_27_iyulya_2018_vitaliy_khacuk_3.jpg" data-y-width="720" data-zoom="1" height="480" hspace="0" src="https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/it/03/6/lunnoe_zatmenie_27_iyulya_2018_vitaliy_khacuk_3.jpg" title="Минск, Беларусь. Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by" vspace="0" width="720">
Минск, Беларусь. Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Калинковичи, Беларусь. Фото: Андрей Шевчик
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Горы Тур де Мейен и Тур Д’ай, Швейцария. Фото: Reuters
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Берлин, Германия. Фото: Reuters
Самое долгое затмение века: лучшие фото
Окрестности Афин, Греция. Фото: Reuters
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Вечером 27 июля произошло рекордно продолжительное лунное затмение. Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный...
 
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