Российский десантный катер столкнулся с опорой моста на параде

В Санкт-Петербурге во время главного военно-морского парада десантный катер типа «Серна» навалился бортом на опору Благовещенского моста, однако выровнял курс и продолжил движение. Инцидент попал на видео .

Позже военные опровергли существование внештатной ситуации. «Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Десантный катер типа «Серна» полным водоизмещением до 105 тонн может перевозить до 92 человек десанта, один танк или два БТР/БМП. Безопасное плавание при полном водоизмещении допустимо при состоянии моря до 5 баллов.