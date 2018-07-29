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Российский десантный катер столкнулся с опорой моста на параде

30.07.2018 09:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Санкт-Петербурге во время главного военно-морского парада десантный катер типа «Серна» навалился бортом на опору Благовещенского моста, однако выровнял курс и продолжил движение. Инцидент попал на видео.

Позже военные опровергли существование внештатной ситуации. «Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Десантный катер типа «Серна» полным водоизмещением до 105 тонн может перевозить до 92 человек десанта, один танк или два БТР/БМП. Безопасное плавание при полном водоизмещении допустимо при состоянии моря до 5 баллов.

 
 
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В Санкт-Петербурге во время главного военно-морского парада десантный катер типа «Серна» навалился бортом на опору Благовещенского моста, однако выровнял курс...
 
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