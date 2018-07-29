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Раскрыты финальные цены флагмана Samsung Galaxy Note 9

30.07.2018 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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9 августа компания Samsung в Нью-Йорке представит новый флагманский смартфон — Galaxy Note 9. До анонса еще чуть больше недели, но об устройстве мы уже знаем практически все. Сегодня в Сеть попали финальные цены аппарата, пишет PhoneArena.

Раскрыты финальные цены флагмана Samsung Galaxy Note 9

В «утечке» говорится об индонезийских ценах Galaxy Note 9. Версию с 128 ГБ встроенной памяти оценили в 936 долларов, 512 ГБ — в 1214 долларов. Модификации на 64 ГБ, скорее всего, не будет. Раскрыты и официальные названия цветов корпуса — Mystic Black (черный), Engineered Blue (синий) и Artisan Copper (медный).

Кроме того, в Индонезии при предзаказе Galaxy Note 9 покупателям предложат бесплатный телевизор (32 и 40 дюймов, в зависимости от объема пяти смартфона). Ожидается, что в США подарком при покупке устройства выступят «умные» часы Samsung Gear S3.

По последней информации, Galaxy Note 9 получит 6,3-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, процессор Exynos 9810 (или Snapdragon 845) и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет сдвоенной, с изменяющейся диафрагмой. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Стилус S Pen также обновится и станет поддерживать Bluetooth.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны Samsung:

 
 
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9 августа компания Samsung в Нью-Йорке представит новый флагманский смартфон — Galaxy Note 9. До анонса еще чуть больше недели, но об устройстве мы уже знаем практически...
 
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