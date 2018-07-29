Стоматологическое кресло сможет определять ваш страх

В Центре точной стоматологии при Колумбийском университете в следующие полгода появятся стоматологические кресла, которые начнут измерять пульс и уровень оксигенации пациентов, анализируя их уровень стресса. Об этом пишет «Популярная механика».



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Вам не придется махать руками, показывая врачу, что вам больно. Информация все сама скажет доктору. В креслах также установлены камеры, которые записывают процедуру для последующего анализа, а возможно, в будущем будут оснащены алгоритмами распознавания лиц, которые также смогут видеть уровни боли и стресса.

Врачи из университета надеются не только сделать каждый поход человека к стоматологу менее беспокойным, но также стандартизировать стоматологические процедуры. То, что происходит во рту, трудно увидеть, а потому сложно составить последовательную картину. Но новые данные могут связать состояние зубов пациента с его общим здоровьем, а также быстрее замечать первые признаки рака, диабета или сердечных заболеваний.

«Когда у вас все хорошо, то вы гораздо чаще посещаете стоматолога, чем обыкновенного терапевта, — говорит Стивен Эрде, специалист Центра по связям с общественностью. — И со временем кресло стоматолога станет местом, где вы сможете легко проверить и уровень сахара в крови, и посмотреть, все ли у вас хорошо с сердцем».

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