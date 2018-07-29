Американский подросток подхватил мигрирующую личинку после того, как друзья закопали его на пляже

Для подростка из Теннесси веселье на пляже обернулось заражением паразитами, тяжелыми симптомами и дорогим лечением. Об этом рассказывает издание Buzzfeed News .



Изображение: Kelli Mulhollen Dumas / facebook.com

17-летний Майкл Дюма в июне путешествовал по Флориде с церковной организацией. В городке Помпано-Бич друзья в шутку «закопали» его в песке на пляже.

В ту же ночь подростку поплохело, он почувствовал зуд и потливость. Когда он вернулся домой, странности не прекратились. Вскоре он стал спать почти все время, его клонило в сон, если он бодрствовал больше нескольких часов. На спине Майкла было несколько красных шишек. На ногах были следы, похожие на царапины, хотя он постоянно носил обувь.

Дома подросток прошел несколько исследований и ему поставили диагноз анкилостомоз . Возбудитель этой болезни — паразитические круглые черви из рода анкилостом (Ancylostoma).

Кликните здесь, если хотите увидеть следы от личинок. Осторожно: фотографии могут показаться очень неприятными



Изображение: Kelli Mulhollen Dumas / facebook.com

Изображение: Kelli Mulhollen Dumas / facebook.com

Изображение: Kelli Mulhollen Dumas / facebook.com

Изображение: Kelli Mulhollen Dumas / facebook.com

После выяснилось, что пять других мальчиков в этой поездке также заражились анкилостомами. Сейчас Майкл проходит лечение. В добавок к заражению личинками у него обнаружился стафилококк, его семья уже потратила более 2500 долларов на лечение и уход за подростком.



Ancylostoma caninum. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: CDC’s Public Health Image Library / wikipedia.org

Яйца анкилостом могут находиться в собачьих или кошачьих фекалиях. При попадании на землю из них вылупляются личинки. Человек может заразиться ими через кожу при соприкосновении с загрязненным песком или почвой. Паразиты, подхваченные от кошек или собак, обычно остаются на коже человека, вызывая состояние под названием «мигрирующая кожная личинка».

Паразиты могут оставлять красные объемные следы на коже, которые изменяются по мере их перемещения. Черви, которые привыкли жить в организме животных, обычно не живут в теле человека долго и умирают через 5−6 недель без лечения. Однако от них можно избавиться быстрее при помощи антигельминтных средств.

Белорусы обычно привозят мигрирующих кожных личинок из тропических стран. Ими можно заразиться в странах Юго-Восточной Азии, Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке.

«Самый главный совет туристам: всегда, несмотря ни на что, пользоваться пляжной обувью и не ложиться на песок. Личинки проникают через ту часть кожи, которая контактирует с песком», — говорила в интервью TUT.BY Марина Иванова, доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета.