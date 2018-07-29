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В Беларуси отключили 80 "американских" радиотелефонов и усилителей сигнала сотовой связи

30.07.2018 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусская государственная инспекция по электросвязи (БелГИЭ) за первые шесть месяцев выявила и отключила 80 устройств, которые создавали радиопомехи для сотовой связи. В некоторых случаях это были радиотелефоны, которые работали на «американских» частотах. В ведомстве рассказали, на что следует обратить внимание при покупке этих устройств.

В Беларуси отключили 80 "американских" радиотелефонов и усилителей сигнала сотовой связи
Изображение: Pbroks13 / wikipedia.org

По данным «БелГИЭ», в первом полугодии 2018 года операторы сотовой связи стали чаще обращаться с жалобами на радиопомехи базовым станциям. Помехи регистрировали в полосах радиочастот стандартов связи GSM и UMTS.

В большинстве случаев источниками помех оказывались радиотелефоны, использующие технологию DECT, и персональные репитеры (усилители) сигналов сотовой связи. «Всего было выявлено и проведено отключение более 80 таких устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Дело в том, что в разных регионах радиотелефоны DECT используют разные частоты. «Проблемные» устройства работали в полосе радиочастот 1920−1930 МГц, обычно ее используют в Северной и Южной Америке. В Беларусь такие телефоны нельзя ввозить, их использование в нашей стране также запрещено.

Разрешенная полоса частот для радиотелефонов в Беларуси: 1880−1900 МГц, при этом выходная мощность передатчика не должна превышать 10 мВт.

«При приобретении радиотелефонов DECT, гражданам Республики Беларусь, необходимо уточнить полосы радиочастот, на которых он будет использоваться. Владельцам радиотелефонов DECT рекомендуется проверить по паспортным данным рабочую полосу радиочастот своих телефонов», — говорится в сообщении БелГИЭ.

Усилитель сигнала сотовой связи может вызывать помехи, если установить его неправильно.

«Установка и настройка репитера в офисе, бизнес-центре, загородном доме или на даче — задача не простая, требующая специальных знаний и соответствующего оборудования, а также индивидуальна в каждом случае, — пишут представители БелГИЭ. — Поэтому практически всегда требуется предварительный выезд представителя оператора сотовой подвижной электросвязи для определения места установки репитера и параметров его работы <…> В случаях неудовлетворительного качества сотовой подвижной электросвязи, необходимо в первую очередь обращаться к оператору, предоставляющему услуги».

 
 
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Белорусская государственная инспекция по электросвязи (БелГИЭ) за первые шесть месяцев выявила и отключила 80 устройств, которые создавали радиопомехи для...
 
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