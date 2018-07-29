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На Гавайях обнаружили редчайший гибрид дельфинов

30.07.2018 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В водах у гавайского острова Кауаи живет необычный дельфиненок. Он — первый известный гибрид двух видов китообразных. Об этом сообщает сайт исследовательского коллектива Cascadia Research.

На Гавайях обнаружили редчайший гибрид дельфинов
Необычный детеныш — на переднем плане. Изображение: Cascadia Research Collective

Биологи заметили детеныша в 2017 году. Спинной плавник у этого существа был крутым, как у широкомордого дельфина, а форма головы скорее напоминала крупнозубого дельфина. Внешний вид туловища имел признаки обоих этих видов.

Малышу дали прозвище Орео. Большую часть времени он плавал рядом с одинокой самкой широкомордого дельфина. Это было необычно, ведь широкомордые дельфины — социальные животные и обычно живут в стаях от ста особей. Вместо этого пара держалась рядом с группой дельфинов другого вида.

По результатам анализа ДНК, Орео оказался редчайшим гибридом. Его мать — широкомордый дельфин (Peponocephala electra), а отец — крупнозубый дельфин (Steno bredanensis). По данным авторов работы, это всего третий известный случай скрещивания между двумя разными видами представителей семейства дельфиновых. Гибрид этих двух видов исследователи описали впервые.

На Гавайях обнаружили редчайший гибрид дельфинов
Широкомордый дельфин. К этому виду принадлежит мама Орео. Изображение: Cyril di Bisceglie / wikipedia.org
На Гавайях обнаружили редчайший гибрид дельфинов
Крупнозубый дельфин. К этому виду принадлежит отец Орео. Изображение: Gustavo Pérez / wikipedia.org

Ученые считают, что мать Орео не нашла партнера своего вида и выбрала для спаривания представителя другого вида.

У животных отряда китообразных возможны причудливые гибриды. К примеру, при скрещивании самки дельфина из рода афалина и самца малой черной косатки, получится косаткодельфин. Известен также гибрид нарвала и белухи, его называют нарлухой.

Гибрид — это не всегда новый вид. Часто гибриды не могут произвести на свет здоровое потомство. Но иногда из гибридов появляются новые виды, к примеру, на Галапагосских островах новый вид вьюрков появился всего за 20 лет.

 
 
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В водах у гавайского острова Кауаи живет необычный дельфиненок. Он — первый известный гибрид двух видов китообразных. Об этом сообщает сайт исследовательского...
 
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