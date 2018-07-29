На Гавайях обнаружили редчайший гибрид дельфинов

В водах у гавайского острова Кауаи живет необычный дельфиненок. Он — первый известный гибрид двух видов китообразных. Об этом сообщает сайт исследовательского коллектива Cascadia Research .



Необычный детеныш — на переднем плане. Изображение: Cascadia Research Collective

Биологи заметили детеныша в 2017 году. Спинной плавник у этого существа был крутым, как у широкомордого дельфина, а форма головы скорее напоминала крупнозубого дельфина. Внешний вид туловища имел признаки обоих этих видов.

Малышу дали прозвище Орео. Большую часть времени он плавал рядом с одинокой самкой широкомордого дельфина. Это было необычно, ведь широкомордые дельфины — социальные животные и обычно живут в стаях от ста особей. Вместо этого пара держалась рядом с группой дельфинов другого вида.

По результатам анализа ДНК, Орео оказался редчайшим гибридом. Его мать — широкомордый дельфин (Peponocephala electra), а отец — крупнозубый дельфин (Steno bredanensis). По данным авторов работы, это всего третий известный случай скрещивания между двумя разными видами представителей семейства дельфиновых. Гибрид этих двух видов исследователи описали впервые.



Широкомордый дельфин. К этому виду принадлежит мама Орео. Изображение: Cyril di Bisceglie / wikipedia.org



Крупнозубый дельфин. К этому виду принадлежит отец Орео. Изображение: Gustavo Pérez / wikipedia.org

Ученые считают, что мать Орео не нашла партнера своего вида и выбрала для спаривания представителя другого вида.

У животных отряда китообразных возможны причудливые гибриды. К примеру, при скрещивании самки дельфина из рода афалина и самца малой черной косатки, получится косаткодельфин . Известен также гибрид нарвала и белухи, его называют нарлухой.

Гибрид — это не всегда новый вид. Часто гибриды не могут произвести на свет здоровое потомство. Но иногда из гибридов появляются новые виды, к примеру, на Галапагосских островах новый вид вьюрков появился всего за 20 лет.