Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под своим основанием. К такому выводу пришли ученые, воздействовавшие на пирамиду радиоволнами, чтобы исследовать ее резонансный электромагнитный отклик. Исследование опубликовано в Journal of Applied Physics , краткий пересказ — на indicator.ru .



Пирамида Хеопса. Фото: ru.wikipedia.org

Физики решили изучить, как пирамида будет взаимодействовать с электромагнитными волнами соразмерной, то есть резонансной, длины (от 200 до 600 м). Расчеты показали, что в таком резонансном состоянии пирамида способна концентрировать электромагнитное поле, причем плотность энергии во внутренних камерах пирамиды может быть существенно повышенной.

Также оказалось, что пирамида способна фокусировать радиоволны в пространстве под основанием, где располагается третья недостроенная камера.

Группа ученых из Университета ИТМО и Лазерного центра Ганновера (Германия) смоделировала электромагнитный отклик пирамиды и рассчитала сечение экстинкции — долю энергии падающих волн, которую пирамида может рассеивать и поглощать в резонансных условиях. Затем для этих же условий ученые получили распределения электромагнитных полей внутри пирамиды.

«Учитывая большой интерес к египетским пирамидам, мы решили взглянуть на Великую пирамиду как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны, — рассказывает один из авторов статьи Андрей Евлюхин. — Из-за недостатка сведений о физических свойствах пирамиды нам пришлось использовать некоторые допущения. Например, мы считали, что никаких неизвестных полостей в ней нет, а материал, из которого она сделана, однородно распределен в ее объеме и имеет свойства обычного известняка».



Распространение электромагнитных волн внутри пирамиды Хеопса при разной длине радиоволны (от 200 до 400 метров). Черным прямоугольником показано положение так называемой Камеры царя. Источник: ITMO University, Laser Zentrum Hannover

Физики обратили внимание на пирамиду Хеопса при изучении особенностей взаимодействия света с диэлектрическими наночастицами. То, как наночастицы рассеивают свет, зависит от их размера, формы и показателя преломления материала, из которого они состоят. Варьируя эти параметры, можно определить резонансные режимы рассеяния и использовать их при разработке устройств для управления потоками света на наноуровне.

Теперь ученые планируют использовать полученные результаты, чтобы воссоздать похожие эффекты на наномасштабе. «Подобрав материал с подходящими электромагнитными свойствами, можно получить наночастицы пирамидальной формы, перспективные для практического применения в разработке наносенсоров и эффективных элементов для солнечной энергетики», — рассказала соавтор работы Полина Капитанова из Университета ИТМО.