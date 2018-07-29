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Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию

30.07.2018 15:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под своим основанием. К такому выводу пришли ученые, воздействовавшие на пирамиду радиоволнами, чтобы исследовать ее резонансный электромагнитный отклик. Исследование опубликовано в Journal of Applied Physics, краткий пересказ — на indicator.ru.

Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию
Пирамида Хеопса. Фото: ru.wikipedia.org

Физики решили изучить, как пирамида будет взаимодействовать с электромагнитными волнами соразмерной, то есть резонансной, длины (от 200 до 600 м). Расчеты показали, что в таком резонансном состоянии пирамида способна концентрировать электромагнитное поле, причем плотность энергии во внутренних камерах пирамиды может быть существенно повышенной.

Также оказалось, что пирамида способна фокусировать радиоволны в пространстве под основанием, где располагается третья недостроенная камера.

Группа ученых из Университета ИТМО и Лазерного центра Ганновера (Германия) смоделировала электромагнитный отклик пирамиды и рассчитала сечение экстинкции — долю энергии падающих волн, которую пирамида может рассеивать и поглощать в резонансных условиях. Затем для этих же условий ученые получили распределения электромагнитных полей внутри пирамиды.

«Учитывая большой интерес к египетским пирамидам, мы решили взглянуть на Великую пирамиду как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны, — рассказывает один из авторов статьи Андрей Евлюхин. — Из-за недостатка сведений о физических свойствах пирамиды нам пришлось использовать некоторые допущения. Например, мы считали, что никаких неизвестных полостей в ней нет, а материал, из которого она сделана, однородно распределен в ее объеме и имеет свойства обычного известняка».

Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию
Распространение электромагнитных волн внутри пирамиды Хеопса при разной длине радиоволны (от 200 до 400 метров). Черным прямоугольником показано положение так называемой Камеры царя. Источник: ITMO University, Laser Zentrum Hannover

Физики обратили внимание на пирамиду Хеопса при изучении особенностей взаимодействия света с диэлектрическими наночастицами. То, как наночастицы рассеивают свет, зависит от их размера, формы и показателя преломления материала, из которого они состоят. Варьируя эти параметры, можно определить резонансные режимы рассеяния и использовать их при разработке устройств для управления потоками света на наноуровне.

Теперь ученые планируют использовать полученные результаты, чтобы воссоздать похожие эффекты на наномасштабе. «Подобрав материал с подходящими электромагнитными свойствами, можно получить наночастицы пирамидальной формы, перспективные для практического применения в разработке наносенсоров и эффективных элементов для солнечной энергетики», — рассказала соавтор работы Полина Капитанова из Университета ИТМО.

 
 
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Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под своим основанием. К такому выводу...
 
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