Новый бюджетный хит? Обзор Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A — новые «бюджетники» производителя, пришедшие на смену сверхпопулярным смартфонам пятой серии. Подробнее обо всех особенностях аппаратов читайте в нашем полном обзоре.





Пластик и никакого металла

Тактильно Redmi 6 и Redmi 6A идентичны — задняя сторона аппаратов пластиковая, металла в корпусах нет. Несмотря на относительно невысокую цену (соответственно 379 и 309 рублей) назвать такое решение плюсом не выходит. В ладони устройства ощущаются недорогой копией более дорогих девайсов.



Слева Redmi 6A, справа Redmi 6

Заметим, что в предшествующих Xiaomi Redmi 5 «спинки» выполнены из металла и лишь снизу и сверху прикрыты пластиковыми элементами для работы антенн.

Вместе с тем, пользоваться Redmi 6 и Redmi 6A одной рукой благодаря диагонали дисплея в 5,45 дюймов и скругленным краям очень удобно. Отдельной похвалы заслуживает и система с выделенными лотками для двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD на левой грани аппаратов.





А вот расположение мультимедийного динамика, как минимум, кажется странным — его решили разместить снизу тыльной панели. Из-за этого, когда смартфоны лежат на столе, сложнее услышать мелодию входящего вызова. Особым качеством воспроизведения спикеры также не отличаются — максимальной громкости хватает, но низких и средних частот практически нет.





В Redmi 6 есть сканер отпечатков пальцев, в более бюджетный Redmi 6A его решили не устанавливать. Зато в обоих аппаратах присутствует функция разблокировки через сканирование лица фронтальной камерой.





В большинстве случаев режим отрабатывает на «Отлично», но в темноте случаются заминки. Примерное время срабатывания — полторы секунды. При настройке функции мы столкнулись с еще одной странной особенностью. Если в разделе «Регион» выбрать Беларусь или Россию, опций распознавания лица в списке параметров не появится.

Добавить их у нас вышло только при смене региона на Индию. При этом на тесте у нас побывали международные версии аппаратов с глобальной версией прошивок. Также отметим, что в комплекте поставки нет ни наушников, ни защитных чехлов.

Экранам слегка не достает яркости

В Redmi 6 и Redmi 6A установлены одинаковые панели с IPS-матрицами диагональю в 5,45 дюймов. Разрешение — HD+ (или 1440 на 720 точек). Количество пикселей на дюйм — 292 ppi. Благодаря этому нареканий к четкости картинки не возникает, хоть при желании разглядеть отдельные точки у вас получится.





Из минусов — недостаточная максимальная яркость (при прямом попадании солнечных лучей разобрать что-либо выходит с трудом). Кроме того, при взгляде под углом панели тускнеют. Зато с цветопередачей все в порядке — цвета натуральные, без «перекосов» в другие оттенки.





В настройках можно выбрать из нескольких цветовых вариантов, а также оптимизировать экран на более теплые или холодные тона. Есть олеофобное покрытие.

Невысокая, но достаточная производительность

Xiaomi Redmi 6A базируется на процессоре MediaTek Helio A22, Redmi 6 — на немного более производительном Helio P22. К плюсам обоих чипов относится техпроцесс в 12-нм, который обеспечивает неплохой уровень автономности. Более подробные характеристики аппаратов смотрите в таблице ниже:

Экран 5,45 дюймов, 1440×720 пикселей, IPS Процессор MediaTek Helio A2 и P22 (соответственно Redmi 6A и Redmi 6) Память, ГБ 2/32 ГБ (Redmi 6A), 3/32 ГБ (Redmi 6), microSD есть Фронтальная камера 5 Мп Основная камера 12 Мп (f/2.2) и 5 Мп — Redmi 6, 13 Мп (f/2.2) — Redmi 6A Аккумулятор 3000 мАч Габариты и вес 147,5 x 71,5 x 8,3 мм, 145 граммов

В AnTuTu Redmi 6 набирает около 75 тысяч баллов — не очень много, но достаточно для большинства «бытовых» операций. Это же касается Redmi 6A (62 тысяч в AnTuTu). Впрочем, разница в производительности в пользу старшего аппарата все же ощущается.











Например, она заметна при работе в приложении камеры (в частности — при открытии только что созданных снимков).

Небольшие заминки у обоих смартфонов чувствуются и при работе с интерфейсом. К примеру, при пролистывании ленты фотографий в Instagram проблем не возникает, а при прокрутке доступных видео в YouTube есть небольшие рывки.





Геймерскими аппаратами Redmi 6 и Redmi 6A назвать вряд ли получится. В новейшую Asphalt 9 поиграть получится только на минимальных настройках графики. При этом небольшие фризы все равно случаются. Это же относится и к популярной PUBG Mobile — в более и менее комфортном режиме запустить игру получится только на самых начальных параметрах.

День-полтора автономной работы

Емкость аккумуляторов Redmi 6 и Redmi 6A — 3000 мАч. Благодаря достаточно экономичным процессорам и относительно невысокому разрешению экранов от одного заряда аппараты могут продержаться порядка полутора суток.

Если пользоваться гаджетами чуть активнее (например, много играть или часто активировать GPS), к концу дня они попросятся на зарядку. Впрочем, большинство из нас в любом случае в конце дня подключает смартфоны к электросети.











Единственный минус — отсутствие технологии быстрой зарядки. К сожалению, в бюджетных устройствах эта функция все еще большая редкость. Результаты синтетического теста AnTuTu Tester, в котором гаджеты набрали примерно 6,8 тысяч баллов, частично подтверждают наши наблюдения.

Неплохие камеры

Основная камера Redmi 6A одинарная, на 13 Мп (f/2.2). В Redmi 6 используется сдвоенный фотомодуль на 12 Мп (f/2.2) и 5 Мп. Дополнительная камера в последнем нужна для фотографирования с размытием фона (боке). С этим смартфон справляется неплохо, взгляните сами:





Несмотря на различные основные модули, при хорошем освещении оба гаджета создают неплохие фотографии, претензий к которым (особенно с учетом цены) у нас нет. Цвета естественные, если не сильно увеличивать кадры, детализации также хватает. Отметим и автоматический HDR-режим. В паре первым всегда фото, сделанное на Redmi 6A.



































Ночью снимки, ожидаемо, становятся хуже, но как для «бюджетников» остаются вполне приемлемого качества. Отметим, что при плохом освещении лучше снимать без HDR — тогда фотографии выходят более яркими.



















Фронтальный модуль в обоих смартфонах 5-мегапиксельный. Redmi 6А и Redmi 6 позволяют изменять некоторые параметры вроде стройности лица, а также гладкости и тона кожи. Ниже — пример кадра с включенными «улучшалками»:





Резюме

Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A — в какой-то мере спорные смартфоны. У новинок пластиковые, а не металлические корпуса, а также достаточно тусклые экраны — на солнце разглядеть что-либо сложно.





Зато смартфоны позволяют одновременно установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD, неплохо снимают при хорошем освещении, а также хорошо держат аккумулятор (день-полтора без подзарядки) и отличаются достаточной производительностью. К плюсам зачислим и систему разблокировки по лицу.

Официальная цена Xiaomi Redmi 6 — 379 рублей, Redmi 6A — 309 рублей. При этом все еще актуальные Redmi 5 и Redmi 5 Plus с металлическими «спинками», большей диагональю дисплеев и более производительным «железом» стоят 379 и 399 рублей (в Сети — от 269 и 309 рублей соответственно).