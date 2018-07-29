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Разоблачен Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с "прозрачной" задней панелью

30.07.2018 17:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi в мае представила флагманский смартфон Mi 8 и его улучшенную версию — Mi 8 Explorer Edition. В последнем обещали установить прозрачную заднюю панель, под которой можно рассмотреть внутренние компоненты устройства. Это не совсем так, пишет The Verge.

Пользователь Twitter с ником Chengming Alpert опубликовал снимки платы, находящейся под прозрачной «спинкой» смартфона. В The Verge утверждают, что это — декоративная пластина, под которой располагается реальная (и не такая фотогеничная) материнская плата.

Ранее представители Xiaomi заявили ресурсу The Verge, что задняя панель в флагманском Mi 8 Explorer Edition изготавливается из прозрачного стекла, и под ней видны некоторые реальные детали, в том числе материнской платы. Фактически в Xiaomi не соврали — задняя панель на самом деле прозрачная.

Напомним: от обычного Mi 8 версия Explorer Edition отличается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также чуть более продвинутой системой разблокировки по лицу пользователей. В Китае гаджет уже можно купить за 545 долларов.

Сморите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Компания Xiaomi в мае представила флагманский смартфон Mi 8 и его улучшенную версию — Mi 8 Explorer Edition. В последнем обещали установить прозрачную заднюю панель, под...
 
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