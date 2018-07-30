Как через интернет зарегистрировать иностранца, который снял у вас жилье?

Сейчас все, кто сдает жилье иностранцам — гостиницы, хостелы, санатории и усадьбы, — обязаны передать в органы внутренних дел информацию о них. Как это сделать через интернет? Об этом нам рассказали представители Национального центра электронных услуг.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Электронная услуга называется «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь». Сама она бесплатна, но для ее получения нужен ключ электронной цифровой подписи сроком действия на 2 года. Он стоит 78,74 рубля.

Услуга работает на Едином портале электронных услуг .

Чтобы начать ею пользоваться, нужно заключить с НЦЭУ договор на оказание электронной услуги. Для этого нужно заполнить заявку . На ее основании НЦЭУ оформляет договор и отправляет его на почтовый адрес, указанный в заявке. Договор нужно подписать и отправить обратно. В течение двух рабочих дней со дня получения подписанного договора НЦЭУ активирует доступ к электронной услуге.

Чтобы пользоваться электронной услугой, на компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:

криптопровайдер Avest CSP,

персональный менеджер сертификатов Авест,

операционная система Windows (ХР SP3 и выше),

браузер Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше.

По данным НЦЭУ, сейчас к услуге подключено 775 организаций. С начала июля с ее помощью зарегистрировали более 47 тысяч человек, а с начала года количество регистраций превысило 194 тысячи.