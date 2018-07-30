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Как через интернет зарегистрировать иностранца, который снял у вас жилье?
31.07.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сейчас все, кто сдает жилье иностранцам — гостиницы, хостелы, санатории и усадьбы, — обязаны передать в органы внутренних дел информацию о них. Как это сделать через интернет? Об этом нам рассказали представители Национального центра электронных услуг.
Электронная услуга называется «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь». Сама она бесплатна, но для ее получения нужен ключ электронной цифровой подписи сроком действия на 2 года. Он стоит 78,74 рубля.
Услуга работает на
Чтобы начать ею пользоваться, нужно заключить с НЦЭУ договор на оказание электронной услуги. Для этого нужно заполнить
Чтобы пользоваться электронной услугой, на компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:
По данным НЦЭУ, сейчас к услуге подключено 775 организаций. С начала июля с ее помощью зарегистрировали более 47 тысяч человек, а с начала года количество регистраций превысило 194 тысячи.
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Сейчас все, кто сдает жилье иностранцам — гостиницы, хостелы, санатории и усадьбы, — обязаны передать в органы внутренних дел информацию о них. Как это сделать...
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