Xiaomi планирует выпустить складной смартфон

Ожидается, что в начале следующего года Samsung анонсирует складной сгибающийся смартфон, подобный аппарат также готовит Huawei. Сегодня стало известно, что над складным устройством работает и Xiaomi. Об этом сообщает ресурс Gizchina.





Известно, что решение от Samsung и Huawei будут складываться вовнутрь, а модель от Xiaomi — наружу. Это значит, что в «стандартном» состоянии гаджет будет достаточно компактным, и по желанию пользователей сможет увеличивать диагональ экрана. Также известно, что над складывающимся аппаратом работает еще одна китайская компания — Oppo.

Ожидается, что складной смартфон от Samsung (возможно, он войдет в линейку Galaxy F) будет стоить не меньше 2000 долларов. Устройство от Xiaomi, скорее всего, будет дешевле. Это косвенно подтверждает заявление Xiaomi, в котором компания обещает навсегда ограничить чистую маржу после налогов для смартфонов, устройств серии «умного» дома и другой техники пятью процентами.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны Xiaomi: