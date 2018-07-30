Чувствуете головокружение, когда встаете? У вас может быть повышенный риск деменции

Люди, которые чувствуют слабость, постоянное головокружение или головокружение при вставании, могут испытывать внезапное падение артериального давления, называемое ортостатической гипотензией. Авторы нового исследования считают, это может быть признаком развития деменции или ишемического инсульта через несколько десятилетий. Исследование опубликовано в интернет-выпуске журнала Neurology , кратко о нем сообщает издание Medical Insider .



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«Ортостатическая гипотония связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обмороками и падениями, поэтому мы хотели провести крупное исследование, чтобы определить, была ли эта форма низкого кровяного давления связана с проблемами в мозге, особенно с деменцией», — говорит автор исследования Андрия Ролингс (Andreea Rawlings), сотрудник школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) в Балтиморе, штат Мэриленд.

В этом исследовании низкое кровяное давление при стоянии определяется как падение как минимум на 20 миллиметров ртутного столба (мм. рт. ст.) систолического артериального давления, давления в сосудах, когда сердце бьется, или, по крайней мере 10 мм. рт. ст. диастолического артериального давления, когда сердце находится в состоянии покоя. Нормальное кровяное давление составляет менее 120/80 мм. рт. ст.

В исследовании приняли участие 11 709 человек, средний возраст которых составлял 54 года, за которыми следили в среднем 25 лет. В ходе исследования участники встречались с исследователями до пяти раз. В начале исследования ни у кого не было болезни сердца или инсульта.

В начале эксперимента участники были обследованы на предмет ортостатической гипотензии. Им было поручено лечь на 20 минут, а затем встать плавным и быстрым движением. Артериальное давление измерялось пять раз при вставании. Исследователи определили среднее значение показаний, а затем вычислили разницу между средним уровнем артериального давления в группе.

Исследователи обнаружили, что у тех, у кого наблюдалась ортостатическая гипотензия в начале исследования, риск развития деменции на 54% был выше, чем у тех, у кого не было ортостатической гипотензии. В общей сложности, развитие деменции было зарегистрировано у 999 человек из 11 156 без ортостатической гипотензии, или 9%, по сравнению с 69 из 552 человек с ортостатической гипотензией, или 12,5%.

Кроме того, у лиц с ортостатической гипотензией в два раза был выше риск развития ишемического инсульта. В общей сложности 15,2%, или 84 из 552 человек, с ортостатической гипотензией страдали ишемическим инсультом, по сравнению с 6,8%, или 758 из 11 157 человек без ортостатической гипотензии. Не было никакой связи с геморрагическими инсультами.

«Измерение ортостатической гипотензии в среднем возрасте может стать новым способом выявления людей, которым необходимо тщательно следить за здоровьем, чтобы предотвратить риск развития деменции или инсульта, — сказал Ролингс. —Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, что может быть причиной этой связи, а также изучить возможные стратегии профилактики».