iPhone X Plus и iPhone 6.1 (2018) сравнили на видео

Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал короткое видео, в котором сравнивает качественные макеты еще не анонсированных смартфонов компании Apple — iPhone X Plus и iPhone 6.1.

Напомним: в этом году Apple планирует выпустить три смартфона. Первый — обновленный iPhone X, второй — iPhone X Plus с экраном на 6,5 дюймов, третий — iPhone с 6,1-дюймовой IPS-матрицей. Вся тройка получит систему распознавания лиц Face ID с датчиками True Depth.

Видео подтверждает, что 6,1-дюймовая версия получит одинарную основную камеру, а iPhone X Plus — сдвоенную. Ранее утверждалось, что 6,1-дюймовая модель лишится и технологии 3D Touch, позволяющей отслеживать силу нажатия на дисплей.

На это в компании пойдут ради удешевления устройства. Скорее всего, iPhone 6.1 будет стоить 600−700 долларов, iPhone X (5,8 дюймов) — 800−900 долларов, iPhone X Plus — 900−1000 долларов. Презентация новинок ожидается в сентябре.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны Apple: