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Перегрузки больше 8G. Пилот заснял фигуры высшего пилотажа из кабины F-16V

31.07.2018 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Командир 20-й оперативной группы майор Джон Уотерс из Южной Каролины показал возможности истребителя четвертого поколения F-16V во время показательного выступления на авиашоу EAA AirVenture 2018 в Висконсине, США. Свой полет он снял на камеру с 360-градусным обзором и сферической стабилизацией.

Когда камера разворачивалась внутрь кабины, можно было заметить показания прибора, показывавшего уровень перегрузок — иногда они превышали 8G.

Отметим, что уровень 8−10G считается пределом возможностей среднестатистического человека. Перегрузку, соответствующую уровню 1,5G, испытывают пассажиры самолетов в момент взлета.

F-16 Fighting Falcon (англ. «атакующий сокол») — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, разработан в 1974 году компанией General Dynamics. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения (на июль 2016 года построено свыше 4570 самолетов) и состоит на вооружении 25 стран.

F-16V — это модернизированная версия самолета, V в ее индексе обозначает Viper («гадюка»). Она получила радар с активной фазированной решеткой, новый бортовой компьютер и некоторые доработки в кабине пилота.

 
 
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Командир 20-й оперативной группы майор Джон Уотерс из Южной Каролины показал возможности истребителя четвертого поколения F-16V во время показательного...
 
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