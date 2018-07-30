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"Амиго мертв". Mail.Ru Group закрыла "самый навязчивый" браузер

31.07.2018 16:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Mail Ru Group прекратил разработку и поддержку браузера «Амиго», пишет TJ. Сервис просуществовал около 7 лет и за это время стал мемом за свою навязчивость.

"Амиго мертв". Mail.Ru Group закрыла "самый навязчивый" браузер

В компании объяснили решение закрыть «Амиго» сотрудничеством с недобросовестными партнерами, которые использовали «серые» схемы для продвижения браузера. По мнению компании, из-за этого у пользователей сложилось к нему негативное отношение. Для текущих пользователей «Амиго» ничего не изменится — они могут продолжать пользоваться браузером.

При этом Mail Ru Group считает перспективной рыночную нишу браузеров и не исключает возможность того, что работа в этом направлении продолжится. При развитии новых продуктов формат продвижения будет принципиально изменен с учетом опыта, полученного компанией.

Браузер от Mail.ru Group появился в 2011 году и назывался «Интернет@Mail.ru», а в 2012 году был переименован в «Амиго». За почти семь лет работы сервис постоянно критиковали за то, что он автоматически устанавливался с другими программами и удалялся с большим трудом.

Постепенно «Амиго» стал мемом, а фраза «Хотите установить браузер „Амиго“ на свой компьютер?» начала ассоциироваться со всеми навязчивыми программами.

"Амиго мертв". Mail.Ru Group закрыла "самый навязчивый" браузер

Mail Ru Group также упомянула меметичность своего браузера, сообщив новость о его закрытии подборкой шуток.

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Теги: Новости
 
 
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Mail Ru Group прекратил разработку и поддержку браузера «Амиго», пишет TJ. Сервис просуществовал около 7 лет и за это время стал мемом за свою навязчивость.
 
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