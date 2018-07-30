"Амиго мертв". Mail.Ru Group закрыла "самый навязчивый" браузер

Mail Ru Group прекратил разработку и поддержку браузера «Амиго», пишет TJ. Сервис просуществовал около 7 лет и за это время стал мемом за свою навязчивость.





В компании объяснили решение закрыть «Амиго» сотрудничеством с недобросовестными партнерами, которые использовали «серые» схемы для продвижения браузера. По мнению компании, из-за этого у пользователей сложилось к нему негативное отношение. Для текущих пользователей «Амиго» ничего не изменится — они могут продолжать пользоваться браузером.

При этом Mail Ru Group считает перспективной рыночную нишу браузеров и не исключает возможность того, что работа в этом направлении продолжится. При развитии новых продуктов формат продвижения будет принципиально изменен с учетом опыта, полученного компанией.

Браузер от Mail.ru Group появился в 2011 году и назывался «Интернет@Mail.ru», а в 2012 году был переименован в «Амиго». За почти семь лет работы сервис постоянно критиковали за то, что он автоматически устанавливался с другими программами и удалялся с большим трудом.

Постепенно «Амиго» стал мемом, а фраза «Хотите установить браузер „Амиго“ на свой компьютер?» начала ассоциироваться со всеми навязчивыми программами.





Mail Ru Group также упомянула меметичность своего браузера, сообщив новость о его закрытии подборкой шуток.