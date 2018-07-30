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Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

31.07.2018 16:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В мае компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 8. Гаджет уже официально продается в Беларуси за 1199 рублей. Мы протестировали аппарат и готовы рассказать обо всех его плюсах и недостатках в полном обзоре.

Самый точный клон iPhone X

Сходство Xiaomi Mi 8 с iPhone X не заметить сложно даже с учетом того, что большинство современных смартфонов выглядят почти одинаково.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Это проявляется как в дизайне задней стеклянной панели со сдвоенной основной камерой, так и спереди за счет массивного выреза в верхней части экрана для системы разблокировки лицом. В целом управлять Xiaomi Mi 8 одной рукой удобно: гаджет почти не выскальзывает из ладони, кнопки управления ложатся прямо под большой палец правой руки.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

На нижней грани устройства находится порт USB Type-C для зарядки и синхронизации, а также декоративные вырезы, в одном из которых скрывается мультимедийный динамик.

К сожалению, в смартфоне он одинарный — разговорный спикер ему не подыгрывает, стереоэффекта нет. К самому динамику особых претензий нет: звук громкий и чистый, хотя и без басов.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Также отметим, что наушники придется подключать беспроводным способом по Bluetooth или через USB-C. Переходник на последний с обычного 3,5-мм разъема есть в комплекте поставки, как и защитный силиконовый чехол.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Лоток для установки двух SIM-карт находится на левой грани Mi 8, карты памяти не поддерживаются.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Еще одна фишка аппарата заключается в двухдиапазонном GPS, улучшающем точность позиционирования при навигации. Это достигается за счет использования сигналов как типа L1, так и L5 с более широкой пропускной полосой.

К недостаткам Mi 8 отнесем отсутствие технологии защиты от воды и возможности беспроводной зарядки. И если защиты от влаги нет еще ни в одном аппарате Xiaomi, беспроводную зарядку уже внедрили в топовый аппарат Mi Mix 2S (смотрите полный обзор).

Инфракрасный сканер лица

Одной из ключевых особенностей Xiaomi Mi 8 является сканер лица, располагающийся в вырезе в верхней части устройства.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Кроме фронтальной камеры он дополняется инфракрасным датчиком. Благодаря последнему ночью и в других условиях при недостатке света распознавание лица происходит очень быстро и точно — на всю процедуру уходит меньше секунды. На наш взгляд, у Xiaomi получилось создать одну из самых совершенных систем распознавания лиц среди всех смартфонов на Android.

Единственный странный момент, с которым мы столкнулись при настройке разблокировки по лицу — невозможность ее активации при выборе региона, отличного от Гонконга. С чем связана эта проблема — непонятно, но с ней же мы столкнулись в бюджетных Redmi 6 (наш полный обзор). Отметим, что у нас на тесте побывала официальная международная версия Xiaomi Mi 8 с глобальной прошивкой.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Впрочем, в iPhone X система распознавания благодаря системе датчиков TrueDepth еще более точная и безопасная: флагман от Apple не только узнает владельца, но и выстраивает 3D-карту его лица. Подобная система есть только в улучшенной и более дорогой версии Xiaomi Mi 8 — Explorer Edition.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Последняя также отличается встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и еще не начала продаваться в Беларуси. В обычном Mi 8 дактилоскопический сенсор располагается на задней стороне корпуса, работает быстро и без нареканий.

Мощности хватит на годы вперед

Xiaomi Mi 8 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Более подробные характеристики смартфона приведены в таблице ниже:

Экран 6,21 дюйма, 2248×1080 пикселей, AMOLED
Процессор Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,8 ГГц)
Память, ГБ 6/64 ГБ, microSD нет
Фронтальная камера 20 Мп (f/2.0)
Основная камера 12 Мп (f/1.8) и 12 Мп (f/2.4)
Аккумулятор 3400 мАч
Габариты и вес

154,9×74,8×7,6 мм, 175 граммов

Подобное «железо» вкупе с оптимизированной оболочкой MIUI 9.5 (вскоре обновится до MIUI 10) позволяет забыть о проблемах с производительностью как в повседневных задачах, так и в современных «тяжелых» играх. Мы тестировали Mi 8 в Asphalt 9: Legends и PUBG Mobile. Оба проекта запускались на максимальных настройках графики и шли вообще без «тормозов».

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Нагрев есть, но критичным назвать его нельзя. А если надеть на смартфон комплектный защитный чехол, то потепления и вовсе не ощущается. Для галочки мы запустили на Mi 8 синтетический текст AnTuTu. В нем смартфон набрал 265 тысяч баллов, еще раз подтвердив наши наблюдения.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Прекрасный дисплей

В Xiaomi Mi 8 установлен 6,21-дюймовый дисплей с AMOLED матрицей разрешением в 2248 на 1080 пикселей. Плотность точек на дюйм — 402 ppi, чего вполне достаточно для того, чтобы не различать отдельные пиксели с расстояния вытянутой руки.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Важнее то, что экран отлично откалиброван. Зачастую AMOLED-матрицы при взгляде под углом отдают зеленым или желтым, тут этого нет. Максимальной яркости хватает, чтобы с комфортом работать с панелью на солнце, а на минимальном значении дисплей не слепит глаза. Словом, экран Mi 8 хочется только хвалить.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

В настройках можно отрегулировать панель на более холодные или теплые оттенки, а также включить режим Always On Display. При его активации на заблокированном черном дисплее всегда отображается текущее время и дата, но этот режим «съедает» заряд аккумулятора.

День-полтора работы от одного заряда

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 8 составляет 3400 мАч. От одного полного заряда смартфон может продержаться около полутора дней, если пользоваться им не очень активно (в частности, не злоупотреблять играми).

В синтетическом тесте AnTuTu Tester Mi 8 набрал почти 10 000 баллов — результат выше среднего. Для сравнения: еще один топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 2S с таким же аккумулятором (на 3400 мАч) и почти идентичными техническими характеристиками в этом же тесте показал результат в 7 000 баллов.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Возможно, в пользу Mi 8 сыграла более оптимизированная прошивка. На результат также наверняка мог повлиять менее «прожорливый» AMOLED-дисплей (в Mi Mix 2S установлена IPS-матрица).

В тесте автономности ресурса GSMArena Xiaomi Mi 8 набрал 86 часов. Для сравнения: результат Huawei P20 Pro — 89 часов, iPhone X — 74 часа, Galaxy S9+ и Galaxy S9 — соответственно 86 и 78 часов.

Xiaomi Mi 8 поддерживает быструю зарядку, нужный адаптер питания поставляется вместе со смартфоном (технология Quick Charge 3.0). Впрочем, аппарат может работать и с более продвинутой Quick Charge 4.0, но для этого придется докупить отдельный адаптер питания.

Камера, не уступающая по качеству iPhone X

В Xiaomi Mi 8 используется сдвоенная основная камера. Основной модуль — широкоугольный, на 12 Мп (f/1.8). Второй — телефото, 12 Мп (f/2.4).

Последний позволяет снимать с 2-кратным зумом и размытием фона (боке). Интересно, что степень размытия можно настроить после фотографирования. Там же получится отрегулировать еще несколько параметров. Например, с помощью «3D-освещения» можно сменить точку, откуда будет освещаться лицо на портретном снимке:

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Еще один интересный, но достаточно бесполезный режим называется «световые следы». Он позволяет добавить размытию на заднем плане различные эффекты вроде световой волны. Выглядеть это будет так:

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обычные фотографии у Xiaomi Mi 8 также получаются отличного качества, сравнимого с другими флагманскими аппаратами. Авторитетный сервис сравнения кадров со смартфонов DxOmark оценил Xiaomi Mi 8 в 99 баллов. Для сравнения: Samsung Galaxy S9+ - 99 баллов, iPhone X — 97 баллов, Huawei P20 Pro — 109 баллов.

В Xiaomi Mi 8 есть режим искусственного интеллекта, помогающий в автоматическом режиме оптимизировать цветовую палитру создаваемых снимков. Ниже приведены фотографии, снятые с включенным AI:

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Фронтальная камера — 20-мегапиксельная (f/2.0). При желании можно настроить «улучшалки» вроде полноты лица, размера носа и гладкости кожи. Ниже — два снимка, снятые с применением подобных эффектов и без них:

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года


Резюме

Xiaomi Mi 8 можно похвалить за мощнейшее «железо», отличный дисплей, конкурентоспособную камеру и время автономной работы. Отдельного внимания заслуживает и система разблокировки по лицу с инфракрасным датчиком, которая выигрывает практически у всех конкурентов на Android.

Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

Из минусов — невозможность установки карты памяти, отсутствие защиты от воды и стереодинамиков. И если влагозащиты нет еще ни в одном аппарате Xiaomi, то стереоспикеры установлены в флагманском Mi Mix 2S. Последний также оснащается технологией беспроводной зарядки, которой Mi 8 решили не оснащать.

Официальная цена Xiaomi Mi 8 — 1199 рублей, в Сети его уже можно найти по более низкой стоимости. На наш взгляд, главным конкурентом смартфона является именно Mi Mix 2S. В его пользу кроме названных выше достоинств играет более уникальный дизайн, но при этом в нем не реализована настолько же продвинутая система распознавания лица, да и заряд он держит хуже.

Еще один альтернативный вариант — Huawei P20, который в белорусских интернет-магазинах стоит около 1200 рублей и предлагает отличную основную камеру. К покупке можно рассмотреть и недавний OnePlus 6 (смотрите наш обзор) со схожей с Mi 8 производительностью и более «чистой» операционной системой, как в стоковом Android.

 
 
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В мае компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 8. Гаджет уже официально продается в Беларуси за 1199 рублей. Мы протестировали аппарат и готовы рассказать обо...
 
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