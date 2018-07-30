Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года

В мае компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 8. Гаджет уже официально продается в Беларуси за 1199 рублей. Мы протестировали аппарат и готовы рассказать обо всех его плюсах и недостатках в полном обзоре.

Самый точный клон iPhone X

Сходство Xiaomi Mi 8 с iPhone X не заметить сложно даже с учетом того, что большинство современных смартфонов выглядят почти одинаково.





Это проявляется как в дизайне задней стеклянной панели со сдвоенной основной камерой, так и спереди за счет массивного выреза в верхней части экрана для системы разблокировки лицом. В целом управлять Xiaomi Mi 8 одной рукой удобно: гаджет почти не выскальзывает из ладони, кнопки управления ложатся прямо под большой палец правой руки.





На нижней грани устройства находится порт USB Type-C для зарядки и синхронизации, а также декоративные вырезы, в одном из которых скрывается мультимедийный динамик.

К сожалению, в смартфоне он одинарный — разговорный спикер ему не подыгрывает, стереоэффекта нет. К самому динамику особых претензий нет: звук громкий и чистый, хотя и без басов.





Также отметим, что наушники придется подключать беспроводным способом по Bluetooth или через USB-C. Переходник на последний с обычного 3,5-мм разъема есть в комплекте поставки, как и защитный силиконовый чехол.





Лоток для установки двух SIM-карт находится на левой грани Mi 8, карты памяти не поддерживаются.





Еще одна фишка аппарата заключается в двухдиапазонном GPS, улучшающем точность позиционирования при навигации. Это достигается за счет использования сигналов как типа L1, так и L5 с более широкой пропускной полосой.

К недостаткам Mi 8 отнесем отсутствие технологии защиты от воды и возможности беспроводной зарядки. И если защиты от влаги нет еще ни в одном аппарате Xiaomi, беспроводную зарядку уже внедрили в топовый аппарат Mi Mix 2S (смотрите полный обзор ).

Инфракрасный сканер лица

Одной из ключевых особенностей Xiaomi Mi 8 является сканер лица, располагающийся в вырезе в верхней части устройства.





Кроме фронтальной камеры он дополняется инфракрасным датчиком. Благодаря последнему ночью и в других условиях при недостатке света распознавание лица происходит очень быстро и точно — на всю процедуру уходит меньше секунды. На наш взгляд, у Xiaomi получилось создать одну из самых совершенных систем распознавания лиц среди всех смартфонов на Android.

Единственный странный момент, с которым мы столкнулись при настройке разблокировки по лицу — невозможность ее активации при выборе региона, отличного от Гонконга. С чем связана эта проблема — непонятно, но с ней же мы столкнулись в бюджетных Redmi 6 (наш полный обзор ). Отметим, что у нас на тесте побывала официальная международная версия Xiaomi Mi 8 с глобальной прошивкой.





Впрочем, в iPhone X система распознавания благодаря системе датчиков TrueDepth еще более точная и безопасная: флагман от Apple не только узнает владельца, но и выстраивает 3D-карту его лица. Подобная система есть только в улучшенной и более дорогой версии Xiaomi Mi 8 — Explorer Edition.





Последняя также отличается встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и еще не начала продаваться в Беларуси. В обычном Mi 8 дактилоскопический сенсор располагается на задней стороне корпуса, работает быстро и без нареканий.

Мощности хватит на годы вперед

Xiaomi Mi 8 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Более подробные характеристики смартфона приведены в таблице ниже:

Экран 6,21 дюйма, 2248×1080 пикселей, AMOLED Процессор Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,8 ГГц) Память, ГБ 6/64 ГБ, microSD нет Фронтальная камера 20 Мп (f/2.0) Основная камера 12 Мп (f/1.8) и 12 Мп (f/2.4) Аккумулятор 3400 мАч Габариты и вес 154,9×74,8×7,6 мм, 175 граммов

Подобное «железо» вкупе с оптимизированной оболочкой MIUI 9.5 (вскоре обновится до MIUI 10) позволяет забыть о проблемах с производительностью как в повседневных задачах, так и в современных «тяжелых» играх. Мы тестировали Mi 8 в Asphalt 9: Legends и PUBG Mobile. Оба проекта запускались на максимальных настройках графики и шли вообще без «тормозов».





Нагрев есть, но критичным назвать его нельзя. А если надеть на смартфон комплектный защитный чехол, то потепления и вовсе не ощущается. Для галочки мы запустили на Mi 8 синтетический текст AnTuTu. В нем смартфон набрал 265 тысяч баллов, еще раз подтвердив наши наблюдения.





Прекрасный дисплей

В Xiaomi Mi 8 установлен 6,21-дюймовый дисплей с AMOLED матрицей разрешением в 2248 на 1080 пикселей. Плотность точек на дюйм — 402 ppi, чего вполне достаточно для того, чтобы не различать отдельные пиксели с расстояния вытянутой руки.





Важнее то, что экран отлично откалиброван. Зачастую AMOLED-матрицы при взгляде под углом отдают зеленым или желтым, тут этого нет. Максимальной яркости хватает, чтобы с комфортом работать с панелью на солнце, а на минимальном значении дисплей не слепит глаза. Словом, экран Mi 8 хочется только хвалить.





В настройках можно отрегулировать панель на более холодные или теплые оттенки, а также включить режим Always On Display. При его активации на заблокированном черном дисплее всегда отображается текущее время и дата, но этот режим «съедает» заряд аккумулятора.

День-полтора работы от одного заряда

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 8 составляет 3400 мАч. От одного полного заряда смартфон может продержаться около полутора дней, если пользоваться им не очень активно (в частности, не злоупотреблять играми).

В синтетическом тесте AnTuTu Tester Mi 8 набрал почти 10 000 баллов — результат выше среднего. Для сравнения: еще один топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 2S с таким же аккумулятором (на 3400 мАч) и почти идентичными техническими характеристиками в этом же тесте показал результат в 7 000 баллов.





Возможно, в пользу Mi 8 сыграла более оптимизированная прошивка. На результат также наверняка мог повлиять менее «прожорливый» AMOLED-дисплей (в Mi Mix 2S установлена IPS-матрица).

В тесте автономности ресурса GSMArena Xiaomi Mi 8 набрал 86 часов. Для сравнения: результат Huawei P20 Pro — 89 часов, iPhone X — 74 часа, Galaxy S9+ и Galaxy S9 — соответственно 86 и 78 часов.

Xiaomi Mi 8 поддерживает быструю зарядку, нужный адаптер питания поставляется вместе со смартфоном (технология Quick Charge 3.0). Впрочем, аппарат может работать и с более продвинутой Quick Charge 4.0, но для этого придется докупить отдельный адаптер питания.

Камера, не уступающая по качеству iPhone X

В Xiaomi Mi 8 используется сдвоенная основная камера. Основной модуль — широкоугольный, на 12 Мп (f/1.8). Второй — телефото, 12 Мп (f/2.4).

Последний позволяет снимать с 2-кратным зумом и размытием фона (боке). Интересно, что степень размытия можно настроить после фотографирования. Там же получится отрегулировать еще несколько параметров. Например, с помощью «3D-освещения» можно сменить точку, откуда будет освещаться лицо на портретном снимке:





Еще один интересный, но достаточно бесполезный режим называется «световые следы». Он позволяет добавить размытию на заднем плане различные эффекты вроде световой волны. Выглядеть это будет так:





Обычные фотографии у Xiaomi Mi 8 также получаются отличного качества, сравнимого с другими флагманскими аппаратами. Авторитетный сервис сравнения кадров со смартфонов DxOmark оценил Xiaomi Mi 8 в 99 баллов. Для сравнения: Samsung Galaxy S9+ - 99 баллов, iPhone X — 97 баллов, Huawei P20 Pro — 109 баллов.

В Xiaomi Mi 8 есть режим искусственного интеллекта, помогающий в автоматическом режиме оптимизировать цветовую палитру создаваемых снимков. Ниже приведены фотографии, снятые с включенным AI:

























Фронтальная камера — 20-мегапиксельная (f/2.0). При желании можно настроить «улучшалки» вроде полноты лица, размера носа и гладкости кожи. Ниже — два снимка, снятые с применением подобных эффектов и без них:











Резюме

Xiaomi Mi 8 можно похвалить за мощнейшее «железо», отличный дисплей, конкурентоспособную камеру и время автономной работы. Отдельного внимания заслуживает и система разблокировки по лицу с инфракрасным датчиком, которая выигрывает практически у всех конкурентов на Android.





Из минусов — невозможность установки карты памяти, отсутствие защиты от воды и стереодинамиков. И если влагозащиты нет еще ни в одном аппарате Xiaomi, то стереоспикеры установлены в флагманском Mi Mix 2S. Последний также оснащается технологией беспроводной зарядки, которой Mi 8 решили не оснащать.

Официальная цена Xiaomi Mi 8 — 1199 рублей, в Сети его уже можно найти по более низкой стоимости. На наш взгляд, главным конкурентом смартфона является именно Mi Mix 2S. В его пользу кроме названных выше достоинств играет более уникальный дизайн, но при этом в нем не реализована настолько же продвинутая система распознавания лица, да и заряд он держит хуже.

Еще один альтернативный вариант — Huawei P20 , который в белорусских интернет-магазинах стоит около 1200 рублей и предлагает отличную основную камеру. К покупке можно рассмотреть и недавний OnePlus 6 (смотрите наш обзор ) со схожей с Mi 8 производительностью и более «чистой» операционной системой, как в стоковом Android.