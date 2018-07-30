Sony представила новые флагманские телевизоры Bravia Master Series

Компания Sony анонсировала новые флагманские модели телевизоров Bravia Master Series, которые оснащаются 4K-экранами и мощным процессором. Об этом пишет engadget.



Источник: engadget

Модель A9 °F выполнена с применением OLED-матрицы и доступна в версиях с экраном на 55 и 65 дюймов, Z9 °F — чуть более простая LED-модель (65 и 75 дюймов). Телевизоры работают на процессоре X1 Ultimate — самом мощном чипе, который Sony устанавливает в свои ТВ.

A9 °F поддерживает технологию Acoustic Surface Audio+, когда дисплей выступает в роли динамика. Подобная система воссоздает звуковую установку формата 3:2.

Z9 °F оснащаются технологией X-Wide Angle, которая оптимизирует изображение таким образом, чтобы его было хорошо видно с разных углов обзора. В наличии и X-Motion Clarity — функция постобработки для сглаживания картинки.



Источник: engadget

Оба телевизора также поддерживают функцию Calibrated Mode, разработанную вместе с Netflix. Она гарантирует, что ТВ будут передавать картинку именно такой, какой ее задумали создатели контента.

В продажу новинки поступят осенью, точные цены пока не сообщаются.

Смотрите, сколько стоят нынешние телевизоры Sony: