ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sony представила новые флагманские телевизоры Bravia Master Series

31.07.2018 19:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Sony анонсировала новые флагманские модели телевизоров Bravia Master Series, которые оснащаются 4K-экранами и мощным процессором. Об этом пишет engadget.

Sony представила новые флагманские телевизоры Bravia Master Series
Источник: engadget

Модель A9 °F выполнена с применением OLED-матрицы и доступна в версиях с экраном на 55 и 65 дюймов, Z9 °F — чуть более простая LED-модель (65 и 75 дюймов). Телевизоры работают на процессоре X1 Ultimate — самом мощном чипе, который Sony устанавливает в свои ТВ.

A9 °F поддерживает технологию Acoustic Surface Audio+, когда дисплей выступает в роли динамика. Подобная система воссоздает звуковую установку формата 3:2.

Z9 °F оснащаются технологией X-Wide Angle, которая оптимизирует изображение таким образом, чтобы его было хорошо видно с разных углов обзора. В наличии и X-Motion Clarity — функция постобработки для сглаживания картинки.

Sony представила новые флагманские телевизоры Bravia Master Series
Источник: engadget

Оба телевизора также поддерживают функцию Calibrated Mode, разработанную вместе с Netflix. Она гарантирует, что ТВ будут передавать картинку именно такой, какой ее задумали создатели контента.

В продажу новинки поступят осенью, точные цены пока не сообщаются.

Смотрите, сколько стоят нынешние телевизоры Sony:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony анонсировала новые флагманские модели телевизоров Bravia Master Series, которые оснащаются 4K-экранами и мощным процессором. Об этом пишет engadget.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обзор Xiaomi Mi 8: плюсы и минусы главного смартфона компании 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика