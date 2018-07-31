Компания Xiaomi представила «умное» мусорное ведро с автоматически открывающейся крышкой. Об этом пишет Gizmochina.





Основная особенность устройства — автоматическая индукционная крышка, открывающаяся самостоятельно. Отмечается, что она полностью герметична, блокирует неприятные запахи и не привлекает мух.

Механизм срабатывания работает от датчика, определяющего движение (например, приближающуюся руку или ногу) на расстоянии от 0 до 35 сантиметров. Еще одна «умная» функция — упаковывание отходов при заполнении и замена мешка.





Высота устройства составляет 40 сантиметров, вес — 3,5 килограмма, емкость — 15,5 литров. В продажу в Китае ведро поступит 11 сентября по цене в 29 долларов.

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