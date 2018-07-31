Ученые предсказали многократное увеличение смертности от жары к 2080 году

Ученые австралийского Университета Монаша в Мельбурне опубликовали исследование, согласно которому к 2080 году число смертей от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз, пишет Газета.ru.

Для оценки количества смертей от жары ученые разработали модель, которая охватывает 20 стран в период 2031—2080 годов. Они учли объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Для этого они использовали данные о погоде и смертности из 412 районов в этих странах, собранные с 1984 по 2015 годы. С помощью климатических моделей ученые спрогнозировали среднюю температуру в этих регионах до конца века и экстраполировали данные о смертности в связи с аномальной жарой.



Прирост смертности от волн жары в 2031—2080 годах

При наименее благоприятном сценарии — когда человек ничего не сделает для борьбы с изменением климата и никак к нему не адаптируется, — смертность от аномальной жары в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах вырастет более чем на 770 процентов относительно средних уровней 1971−2020 годов.

В США прирост составит от 400 до 525 процентов, в Европе, Китае и Японии он не превысит 400 процентов. При этом из-за особенностей моделирования зон аномальной жары авторы, в частности, не учитывали их возрастающую интенсивность (а только продолжительность) — это может означать, что потери от них могут быть недооценены, пишет n+1.