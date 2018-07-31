Huawei впервые обошла Apple на мировом рынке смартфонов

С 2010 года Apple неизменно занимала первую или вторую строчку по мировым продажам смартфонов в разрезе кварталов и годов. И вот впервые с этого времени ее потеснил на третью позицию другой производитель — Huawei — благодаря хорошим продажам новой линейки P20.

По данным ведущих аналитических агентств IDC, Canalys и Strategy Analytics, Huawei отгрузила во втором квартале 2018 года более 54 миллионов смартфонов, тогда как у Apple этот показатель был на уровне 41,3 миллиона. А первую строчку по-прежнему уверенно держит Samsung с 73 миллионами гаджетов.



Топ-5 производителей смартфонов в мире. Данные по отгрузкам и доле на рынке во втором квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го

В таблице выше (данные IDC) видно, что у Samsung зафиксировано падение продаж устройств по сравнению со вторым кварталом 2017 года примерно на 10%, а ее доля на рынке упала с 22,9 до 20,9%.

Huawei увеличила продажи сразу на 40,9%, а ее доля на рынке выросла с 11 до 15,8%. Позиции Apple же практически не изменились. По данным IDC, это произошло из-за высокого спроса на Huawei P20 и P20 Pro , а также на смартфоны бренда Honor , которые разошлись практически 4-миллионным тиражом.

Еще один рекордсмен квартала — компания Xiaomi. Она продала на 10,5 миллиона смартфонов больше, чем в прошлом году, увеличив свою долю на рынке с 6,2 до 9,3% и в очередной раз обогнав OPPO.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят смартфоны Huawei новой линейки P20: