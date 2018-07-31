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velcom начал продажу ТВ-приставки с VOKA ТВ за 50 рублей

01.08.2018 10:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Телеком-оператор velcom начал продажи приставки цифрового телевидения RedBox Mini с предустановленным приложением VOKA.

velcom начал продажу ТВ-приставки с VOKA ТВ за 50 рублей
Скриншот сайта velcom.by

Приставка предназначена для просмотра цифрового телевидения на любой модели телевизора и работает на Android. Поддерживается Multicast IPTV и HDR, воспроизведение видео в Full HD, Ultra HD (4K), а также многоканальный звук.

В velcom отмечают, что приставка работает в сети домашнего интернета любого провайдера. Минимальные требования к каналу связи — 3 мегабита в секунду. Рекомендуемые для просмотра в HD-качестве — 10 мегабит в секунду.

На приставку предустановлено приложение VOKA, дающее доступ более чем к 95 телеканалам и коллекции фильмов и сериалов «в высоком цифровом качестве».

В интернет-магазине оператора для абонентов velcom приставка предлагается за 50 рублей c обязательством пользоваться услугой VOKA ТВ не менее 24 месяцев (6,9 руб./30 дней). Обычная цена приставки — 110 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят другие ТВ-приставки:

 
 
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Телеком-оператор velcom начал продажи приставки цифрового телевидения RedBox Mini с предустановленным приложением VOKA.
 
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