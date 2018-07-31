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Под Тибетом обнаружили разрывы земной мантии
01.08.2018 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Верхний мантийный слой Индостанской тектонической плиты состоит из четырех частей, разделенных крупными разрывами. Научная работа об этом опубликована в журнале
В новой работе группа специалистов собрала сейсмические данные, которые позволили смоделировать строение Индостанской плиты на 160 километров в глубину. Оказалось, что верхняя часть мантии состоит из четырех частей, разделенных крупными разрывами.
По мнению исследователей, зоны земной коры над областями разрывов получают больше тепла от мантии и поэтому являются более пластичными. Эта гибкость делает теплую кору менее восприимчивой к землетрясениям.
Новая модель помогает объяснить, почему землетрясения происходят в тех, а не иных регионах. Исследователи надеются, что их модель поможет в прогнозировании землетрясений и предсказании эволюции ландшафта с течением времени.
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Верхний мантийный слой Индостанской тектонической плиты состоит из четырех частей, разделенных крупными разрывами. Научная работа об этом опубликована...
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