Под Тибетом обнаружили разрывы земной мантии

Верхний мантийный слой Индостанской тектонической плиты состоит из четырех частей, разделенных крупными разрывами. Научная работа об этом опубликована в журнале PNAS , кратко об исследовании сообщает сайт Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.



Тибетское нагорье. Изображение: ignat99 / wikipedia.org

Индостанская плита примерно 50−55 миллионов лет назад столкнулась с Евразийской плитой по границе между Индией и Непалом. Сейчас она является частью большой Индо-австралийской плиты и включает в себя субконтинент Индию и часть бассейна Индийского океана.

В новой работе группа специалистов собрала сейсмические данные, которые позволили смоделировать строение Индостанской плиты на 160 километров в глубину. Оказалось, что верхняя часть мантии состоит из четырех частей, разделенных крупными разрывами.



Изображение: Seismic wave velocity images of the Tibetan Plateau (Xiaodong Song) / sciencealert.com

По мнению исследователей, зоны земной коры над областями разрывов получают больше тепла от мантии и поэтому являются более пластичными. Эта гибкость делает теплую кору менее восприимчивой к землетрясениям.

Новая модель помогает объяснить, почему землетрясения происходят в тех, а не иных регионах. Исследователи надеются, что их модель поможет в прогнозировании землетрясений и предсказании эволюции ландшафта с течением времени.