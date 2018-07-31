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Исследование: излучение гаджетов не вызывает рак мозга

01.08.2018 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи из Глобального института здоровья (Барселона, Испания) заявили, что не нашли связи между возникновением раковых опухолей головного мозга и электромагнитным излучением от гаджетов и другой техники. Об этом пишет sciencealert.com.

Исследование: излучение гаджетов не вызывает рак мозга
Источник: sciencealert.com

Ранее полагалось, что воздействие высокочастотного электромагнитного поля опасно для мозга, может провоцировать раковые опухоли и другие повреждения. Всемирная организация здравоохранения в 2011 году предположила, что неионизирующая радиация и высокочастотные поля канцерогенны для человека.

Новое исследование ученых не показало связи между контактом с высокочастотным электромагнитным полем и риском развития глиомы или менингиомы — опухолей мозга. Отмечается, что нынешнее исследование — самое крупное из тех, которые касались этой темы.

В нем участвовали четыре тысячи пациентов с глиомами и менингиомами, а также более пяти тысяч человек из контрольной группы из семи стран. Среди участников наблюдения были люди, постоянно работающие вблизи источников электромагнитного поля вроде радаров, телекоммуникационного и медицинского оборудования.

При этом исследователи отметили, что хоть и не обнаружили прямой связи между излучением и риском появления опухолей, но наблюдали у некоторых пациентов признаки повышенного риска в верхней группе высокочастотного излучения. Это говорит о том, что исследование необходимо продолжить.

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Исследователи из Глобального института здоровья (Барселона, Испания) заявили, что не нашли связи между возникновением раковых опухолей головного мозга...
 
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