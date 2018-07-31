В России создается подводный боевой робот получивший название «Цефалопод» величиной с автобус. Он будет вооружен компактными 324-миллиметровыми легкими торпедами, сообщает Popular Mechanics.



Фото: hisutton.com

Разработка боевого робота, получившего название «Цефалопод», началась еще в 2015 году. О том, когда комплекс был или будет принят на вооружение, информации пока нет.

Стоимость проекта оценивалась в 7,9 миллиарда рублей (около 123 млн долларов), а к разработке были привлечены такие концерны, как «Агат» и «МПО-Гидроприбор», «НИИ Мортеплотехники», ОКБ «Новатор» и завод «Машиностроитель», ОКБМ им. Африкантова. «Цефалопод» может долгое время находиться под водой, охраняя порты, буровые вышки и другие объекты.

Автономности роботу хватает даже для сопровождения подводных ракетоносцев, находящихся на боевом дежурстве. Хорошую маневренность мини-подлодке обеспечивают подруливающие устройства в носу и корме. «Цефалопод» хорошо подходит для охоты за вражескими подлодками в силу небольших размеров, малошумности и маневренности.