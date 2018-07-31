ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 110 метеоров в час. Самый красивый звездопад года случится 12 августа

01.08.2018 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Максимум метеорного потока Персеиды в этом году выпадет на ночь с 12 на 13 августа. Однако отдельные «падающие звезды» можно увидеть уже сейчас — смотрите внимательно на ночное небо!

До 110 метеоров в час. Самый красивый звездопад года случится 12 августа
Персеиды в 2015 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наибольшее число метеоров земляне увидят в период между 23 часами 12 августа и 11 часами 13 августа. По прогнозу Международной метеорной организации, в эти моменты активность метеорного потока составит около 110 метеоров в час.

«Новолуние 11 августа обеспечит идеальные условия для наблюдений. Участки в средних северных широтах будут более благоприятны для наблюдения Персеид, так как отсюда радиант будет виден, начиная с 22−23 часов по местному времени, набирая высоту на протяжении всей ночи», — пишут представители организации.

Отдельные «падающие звезды» можно видеть с 17 июля до 24 августа. Московский планетарий называет Персеиды самым красивым звездопадом года, ведь этот метеорный поток предлагает самое впечатляющее зрелище среди всех повторяющихся «звездопадов».

Напомним, метеорный поток — это астрономическое явление, вызванное вторжением в слои атмосферы нашей планеты большого количества метеорных тел, порожденных выбросами вещества из ядер комет или астероидов. Во время годичного вращения по своей орбите Земля периодически пересекает след, оставленный прохождением комет или астероидов. Частицы из этого следа попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вызывая яркие вспышки.

Сильный метеорный поток Персеиды порождены частицами вещества, оставленными после прохождения кометы Свифта — Туттла. Радиант этого метеорного потока расположен в созвездии Персей, поэтому он и получил такое название.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимум метеорного потока Персеиды в этом году выпадет на ночь с 12 на 13 августа. Однако отдельные «падающие звезды» можно увидеть уже сейчас — смотрите...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России создают боевой комплекс "Цефалопод"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика