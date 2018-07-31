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До 110 метеоров в час. Самый красивый звездопад года случится 12 августа
01.08.2018 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Максимум метеорного потока Персеиды в этом году выпадет на ночь с 12 на 13 августа. Однако отдельные «падающие звезды» можно увидеть уже сейчас — смотрите внимательно на ночное небо!
Наибольшее число метеоров земляне увидят в период между 23 часами 12 августа и 11 часами 13 августа. По
«Новолуние 11 августа обеспечит идеальные условия для наблюдений. Участки в средних северных широтах будут более благоприятны для наблюдения Персеид, так как отсюда радиант будет виден, начиная с 22−23 часов по местному времени, набирая высоту на протяжении всей ночи», — пишут представители организации.
Отдельные «падающие звезды» можно видеть с 17 июля до 24 августа. Московский планетарий
Напомним, метеорный поток — это астрономическое явление, вызванное вторжением в слои атмосферы нашей планеты большого количества метеорных тел, порожденных выбросами вещества из ядер комет или астероидов. Во время годичного вращения по своей орбите Земля периодически пересекает след, оставленный прохождением комет или астероидов. Частицы из этого следа попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вызывая яркие вспышки.
Сильный метеорный поток Персеиды порождены частицами вещества, оставленными после прохождения кометы Свифта — Туттла. Радиант этого метеорного потока расположен в созвездии Персей, поэтому он и получил такое название.
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Максимум метеорного потока Персеиды в этом году выпадет на ночь с 12 на 13 августа. Однако отдельные «падающие звезды» можно увидеть уже сейчас — смотрите...
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