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Порошенко показал новый украинский истребитель

01.08.2018 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter опубликовал видео с новейшим истребителями.

«Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, уже в одной из воинских частей», — написал в комментирии к видео политик.

МиГ-29МУ1 — результат глубокой модернизация доставшихся от ССCР истребителей. На Львовском авиаремонтном заводе был проведен капитальный ремонт этих машин. В ходе которого был установлен интегрированный в БРЭО приемник системы спутниковой навигации СН-3307 производства «Оризон-Навигация», что позволило увеличить точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки.

Дальность обнаружения воздушных целей была увеличена на 20%: до 100 км в передней полусфере и до 45 км — в задней. Также МиГ-29МУ1 более мощную радиолокационную станцию и новый «писксельный» камуфляж.

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Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter опубликовал видео с новейшим истребителями.
 
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