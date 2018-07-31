Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально. Цена - от 650 долларов

Компания Samsung сегодня анонсировала свой новый топовый планшет — Galaxy Tab S4. Об этом пишет The Verge.





Устройство оснащается 10,5-дюймовым экраном разрешением 2560 на 1600 пикселей. Соотношение сторон — 16:10, матрица — AMOLED. Отметим, что на передней панели нет клавиши Home и сканера отпечатков пальцев, их место заняла разблокировка по лицу через сканирование радужной оболочки глаза.



Источник: The Verge

Еще одна «фишка» устройства — четыре динамика AKG, по два с каждой стороны планшета. Процессором выступает Snapdragon 835, оперативной памяти 4 ГБ, емкость аккумулятора — 7300 мАч. Основная и фронтальная камеры — 13 Мп. Есть и поддержка DeX.



Источник: The Verge

В продажу гаджет поступит уже 10 августа по цене в 650 долларов за 64 ГБ и 750 долларов за 256 ГБ. Стилус S Pen поставляется в комплекте с планшетом.

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