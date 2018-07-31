﻿ Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально. Цена - от 650 долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально. Цена - от 650 долларов

01.08.2018 18:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Samsung сегодня анонсировала свой новый топовый планшет — Galaxy Tab S4. Об этом пишет The Verge.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально. Цена - от 650 долларов

Устройство оснащается 10,5-дюймовым экраном разрешением 2560 на 1600 пикселей. Соотношение сторон — 16:10, матрица — AMOLED. Отметим, что на передней панели нет клавиши Home и сканера отпечатков пальцев, их место заняла разблокировка по лицу через сканирование радужной оболочки глаза.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально. Цена - от 650 долларов
Источник: The Verge

Еще одна «фишка» устройства — четыре динамика AKG, по два с каждой стороны планшета. Процессором выступает Snapdragon 835, оперативной памяти 4 ГБ, емкость аккумулятора — 7300 мАч. Основная и фронтальная камеры — 13 Мп. Есть и поддержка DeX.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально. Цена - от 650 долларов
Источник: The Verge

В продажу гаджет поступит уже 10 августа по цене в 650 долларов за 64 ГБ и 750 долларов за 256 ГБ. Стилус S Pen поставляется в комплекте с планшетом.

Смотрите, сколько стоят другие планшеты Samsung:

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung сегодня анонсировала свой новый топовый планшет — Galaxy Tab S4. Об этом пишет The Verge.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Порошенко показал новый украинский истребитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика