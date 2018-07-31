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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой рассекретили в серии фотографий
01.08.2018 17:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В конце мая компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 8 Explorer Edition с прозрачной задней панелью, под которой якобы скрывались реальные компоненты аппарата. Недавно стало известно, что под стеклянной крышкой
Плата оказалась декоративной, основные компоненты защищены металлическими экранами. Остальное место занимают шлейфы фронтальной камеры и 3D-сканера лиц. На аккумуляторе компания скрыла маркировку наклейкой. Компоненты на нижней панели тоже сделаны исключительно для красоты.
Напомним: от обычного Mi 8 версия Explorer Edition отличается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также чуть более продвинутой системой разблокировки по лицу пользователей. В Китае гаджет уже можно купить за 545 долларов.
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В конце мая компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 8 Explorer Edition с прозрачной задней панелью, под которой якобы скрывались реальные компоненты аппарата....
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