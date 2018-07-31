Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой рассекретили в серии фотографий

В конце мая компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 8 Explorer Edition с прозрачной задней панелью, под которой якобы скрывались реальные компоненты аппарата. Недавно стало известно, что под стеклянной крышкой находится муляж системной платы, а сегодня его показали в подробностях. Об этом сообщает gagadget.com.

Плата оказалась декоративной, основные компоненты защищены металлическими экранами. Остальное место занимают шлейфы фронтальной камеры и 3D-сканера лиц. На аккумуляторе компания скрыла маркировку наклейкой. Компоненты на нижней панели тоже сделаны исключительно для красоты.





















Напомним: от обычного Mi 8 версия Explorer Edition отличается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также чуть более продвинутой системой разблокировки по лицу пользователей. В Китае гаджет уже можно купить за 545 долларов.

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