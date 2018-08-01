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В упавшем в России метеорите обнаружили минерал с высочайшей твердостью

02.08.2018 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи из Института геологии и минералогии и Геологического института в Улан-Удэ Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета и Уральского федерального университета открыли новый минерал — уакитит. Этот необычный по своей структуре нитрид ванадия был обнаружен в железном метеорите, найденном в 2016 году в Бурятии, близ поселка Уакит. Соответствующая статья опубликована в сборнике Proceedings of the 81st Annual Meeting of The Meteoritical Society 2018, пишет «Чердак».

В упавшем в России метеорите обнаружили минерал с высочайшей твердостью
Фото: webmineral.ru / urfu.ru

Авторы исследовали железный метеорит Уакит. Его масса всего 3,96 килограмма, а основной составляющий материал — камацит — сплав железа и никеля, типичный компонент металлических метеоритов. Однако в Уаките были также найдены небольшие примеси, среди которых — троилит, редкая разновидность сульфида железа, и добреелит (Fe2 + Cr2S4).

Внутри микроскопических включений, содержавших эти два минерала, был найден еще и нитрид ванадия. Его детальные исследования с помощью микроскопов и спектрометра показали, что он на 71,33 процента состоит из ванадия, на 5,58 процента из хрома, на 1,56 процента из железа и на 21,41 процента из азота. Таким образом, это нитрид ванадия с включением хрома и железа.

Исследователи назвали открытый ими новый минерал уакититом — в честь близлежащего поселка. В среде добреелита внутри метеорита он формирует изометрические кубические кристаллы, а в среде шрейберзита — округлые «зерна», размер которых как правило менее 5 микрометров в диаметре.

Твердость нового минерала по шкале Мооса — от 9 до 10. Это крайне высокое значение. Самый твердый минерал на Земле — алмаз, его твердость по шкале Мооса равна 10.

Авторы объявили о новом минерале лишь сейчас, после окончания формального процесса его регистрации, на 81-м ежегодном съезде Метеоритного общества. Следует отметить, что геологам известно немало минералов, встречающихся только в метеоритах. На Земле их формирование крайне затруднено, поскольку условия в открытом космосе коренным образом отличаются как по давлению, так и по диапазону температур. Находки экзотических минералов космического происхождения позволяют лучше представить себе условия в различных районах Солнечной системы и тем самым понять ее возникновение и эволюцию.

 
 
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Исследователи из Института геологии и минералогии и Геологического института в Улан-Удэ Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Новосибирского...
 
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