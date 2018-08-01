1 августа в Рио-де-Жанейро вручили Филдсовскую премию 2018 года, которую присуждает Международный математический конгресс. Одну из наград получил иранский математик Каучер Биркар (Caucher Birkar), однако примерно через 30 минут ее у него украли, пишет TJournal .



Изображение: YouTube / tjournal.ru

Как отметил The Guardian, Каучер Биркар — беженец, который в годы иракско-иранской войны перебрался в Великобританию вместе с семьей. Он был одним из четырех лауреатов премии, которую называют «Нобелем для математиков». Его наградили вместе с итальянцем, немцем и австралийцем. Иранца отметили за вклад в исследования программы минимальных моделей.

Журналисты рассказали, что через несколько минут после награждения Биркар положил портфель с медалью, кошельком и мобильным телефоном на стол в павильоне, где проходило награждение. Когда иранец заметил пропажу, то сообщил охранникам. Они вскоре нашли портфель под одним из столов, но без медали.

По данным полиции, вора удалось идентифицировать по записям камер наблюдения. Организаторы премии сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании. Это не единственное происшествие на премии: незадолго до вручения случился пожар на крыше, из-за которого церемонию перенесли в другое место.

Филдсовская премия вручается выдающимся математикам со всего мира младше 40 лет. Так как Нобелевской премии по математике не бывает, эта награда считается самой престижной в этой области.