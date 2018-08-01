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Иранец получил "Нобелевскую премию для математиков", а через полчаса медаль украли
02.08.2018 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
1 августа в Рио-де-Жанейро вручили Филдсовскую премию 2018 года, которую присуждает Международный математический конгресс. Одну из наград
Как
Журналисты рассказали, что через несколько минут после награждения Биркар положил портфель с медалью, кошельком и мобильным телефоном на стол в павильоне, где проходило награждение. Когда иранец заметил пропажу, то сообщил охранникам. Они вскоре нашли портфель под одним из столов, но без медали.
По данным полиции, вора удалось идентифицировать по записям камер наблюдения. Организаторы премии сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании. Это не единственное происшествие на премии: незадолго до вручения случился пожар на крыше, из-за которого церемонию перенесли в другое место.
Филдсовская премия
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1 августа в Рио-де-Жанейро вручили Филдсовскую премию 2018 года, которую присуждает Международный математический конгресс. Одну из наград получил иранский...
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