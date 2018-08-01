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Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет

02.08.2018 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Интернет, смартфоны, радиотелескопы — трудно переоценить важность инноваций последних десятилетий. 42.TUT.BY собрал несколько фотографий, которые показывают, насколько радикально технологии повлияли на все сферы нашей жизни.

Карта памяти

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Изображение: hombredeoso92 / Reddit

Фото Плутона

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: Hubble Space Telescope / Alan Stern (Southwest Research Institute), Marc Buie (Lowell Observatory) / NASA / ESA
Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

Игра Tomb Raider

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Изображение: Daniel Jackson / youtube.com
Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Изображение: MKIceAndFire / youtube.com

Встреча со знаменитостью

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: Reuters
Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: Victor Ng ‏/ twitter.com

Папа римский и толпа

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: Reuters
Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
А Франциска в толпе почти не видно из-за смартфонов. Фото: Reuters

Драконы в кино

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Изображение: Denis Apel / wikipedia.org
Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Изображение: Pixomondo / washingtonpost.com

Кот на телевизоре

Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: Людмила Зубанова / sunny-cat.ru
Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
Фото: So and Se ‏/ twitter.com
 
 
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Интернет, смартфоны, радиотелескопы — трудно переоценить важность инноваций последних десятилетий. 42.TUT.BY собрал несколько фотографий, которые показывают,...
 
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