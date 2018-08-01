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Было - стало. Как технологии изменили нашу жизнь всего за 20 лет
02.08.2018 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Интернет, смартфоны, радиотелескопы — трудно переоценить важность инноваций последних десятилетий. 42.TUT.BY собрал несколько фотографий, которые показывают, насколько радикально технологии повлияли на все сферы нашей жизни.
Карта памяти
Фото Плутона
Игра Tomb Raider
Встреча со знаменитостью
Папа римский и толпа
Драконы в кино
Кот на телевизоре
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Интернет, смартфоны, радиотелескопы — трудно переоценить важность инноваций последних десятилетий. 42.TUT.BY собрал несколько фотографий, которые показывают,...
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