"Девочка из WhatsApp". Жуткая скульптура стала героем городской легенды

В Сети появился новый персонаж городских легенд — Момо. Согласно рассказам, он шлет неприятные вещи незнакомцам в WhatsApp. Специалисты по кибербезопасности называют это явление способом социальной инженерии, а латиноамериканские полицейские призывают не вступать с ним в переписку.



Изображение: psafe.com

Это изображение — фотография скульптуры японского художника Кейсуке Айсава, которое он изготовил в 2016 году для компании Link Factory. Скульптура изображает убумэ — жуткого призрака из японской мифологии.

Так скульптура выглядит «в полный рост». Фото: Pierce Panic ‏/ twitter.com

В июле 2018 фото получило новую волну популярности. «Фотографии скульптуры связаны с городской легендой о номере WhatsApp, с которого присылают жуткие фотографии тем, кто пытается связаться с ним», — пишет сайт Know Your Meme .

Согласно легенде, пользователь WhatsApp под ником Момо вступает в диалоги с незнакомцами. Большинству людей Момо не отвечает. Но некоторых убеждает, что знает их личные данные, присылает пугающие изображения или призывает нанести себе вред. Изначально Момо писал с японского номера на испанском языке, однако после появилось несколько подражателей с номерами стран латиноамериканского региона.

Издания в Аргентине и Мексике настолько много пишут о детях, которых напугал незнакомый контакт, что одно из региональных полицейских отделений выпустило предупреждение о странном пользователе.

Эксперты компании PSafe, которая разрабатывает программное обеспечение для кибербезопасности, называют Момо схемой социальной инженерии, направленной на запугивание. Специалисты советуют родителям проследить за тем, чтобы список контактов в мессенджерах их детей был закрытым — так, чтобы незнакомый человек не мог вступить в диалог. Также важно убедиться, что номер телефона ребенка не указан в открытом доступе в социальных сетях.