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"Девочка из WhatsApp". Жуткая скульптура стала героем городской легенды
02.08.2018 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сети появился новый персонаж городских легенд — Момо. Согласно рассказам, он шлет неприятные вещи незнакомцам в WhatsApp. Специалисты по кибербезопасности называют это явление способом социальной инженерии, а латиноамериканские полицейские призывают не вступать с ним в переписку.
Это изображение — фотография скульптуры японского художника Кейсуке Айсава, которое он изготовил в 2016 году для компании Link Factory. Скульптура изображает убумэ — жуткого призрака из японской мифологии.
В июле 2018 фото получило новую волну популярности. «Фотографии скульптуры связаны с городской легендой о номере WhatsApp, с которого присылают жуткие фотографии тем, кто пытается связаться с ним», — пишет сайт
Согласно легенде, пользователь WhatsApp под ником Момо вступает в диалоги с незнакомцами. Большинству людей Момо не отвечает. Но некоторых убеждает, что знает их личные данные, присылает пугающие изображения или призывает нанести себе вред. Изначально Момо писал с японского номера на испанском языке, однако после появилось несколько подражателей с номерами стран латиноамериканского региона.
Издания в Аргентине и Мексике настолько много
Эксперты компании PSafe, которая разрабатывает программное обеспечение для кибербезопасности,
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В Сети появился новый персонаж городских легенд — Момо. Согласно рассказам, он шлет неприятные вещи незнакомцам в WhatsApp. Специалисты по кибербезопасности...
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