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Сегодня над Минском будет летать дирижабль

02.08.2018 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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2 августа с площадки около станции метро «Михалово» взлетит дирижабль. Необычное мероприятие организовано провайдером хостинга и облачных решений hoster.by.

Сегодня над Минском будет летать дирижабль
Подготовка к полету. Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Полет будет проходить вечером 2 августа на высоте порядка 500 метров. Старт намечен примерно на 18.00, полет продлится несколько часов. Часть маршрута на дирижабле «Облако» преодолеет и корреспондент TUT.BY, который обещает завтра поделиться своими впечатлениями о необычном полете.

Дирижабль облетит за несколько часов 4 крупнейших дата-центра столицы, в которых располагается облачная инфраструктура провайдера. Его можно будет увидеть в небе над Малиновкой, затем он пролетит через центр города и совершит посадку недалеко от Национальной библиотеки, а также в Уручье.

Сам летательный аппарат называется «Облако». Он изготовлен в Великобритании, в Беларусь его привезли из Литвы. Этот дирижабль на 5 метров больше Boeing 737−700 — его длина составляет около 40 метров.

Ранее hoster.by анонсировал полет над городом реального и «самого необычного» облака искусственного происхождения. И призвал фотографировать летательный аппарат. Авторов лучших фото в аккаунтах компании обещают наградить полетом на воздушном шаре.

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2 августа с площадки около станции метро «Михалово» взлетит дирижабль. Необычное мероприятие организовано провайдером хостинга и облачных решений hoster.by.
 
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