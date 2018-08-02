ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung сама показала Galaxy Note 9 до официального анонса

03.08.2018 09:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 — нового стилусного флагмана Samsung — пройдет 9 августа в Нью-Йорке. Меньше, чем за неделю до анонса мы и так знали практически всё о смартфоне, но новозеландское подразделение компании решило закрепить это, выложив официальный рендер устройства с (неработающей) кнопкой предзаказа.

Спустя несколько часов страница пропала с сайта, однако теперь мы точно (и официально) знаем, как выглядит смартфон и как он будет называться. Слоган нового смартфона: «Скажи привет суперсиле».

Samsung сама показала Galaxy Note 9 до официального анонса

Напомним, по последней информации, Galaxy Note 9 получит 6,3-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, процессор Exynos 9810 (или Snapdragon 845 в США и Китае) и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет сдвоенной, с изменяющейся диафрагмой. Емкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Стилус S Pen также обновится и станет поддерживать Bluetooth.

Версия со 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около 940 долларов, с 512 ГБ — примерно 1200 долларов. Модификации на 64 ГБ, скорее всего, не будет. Раскрыты и официальные названия цветов корпуса — Mystic Black (черный), Engineered Blue (синий) и Artisan Copper (медный).

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят актуальные флагманы Samsung:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 — нового стилусного флагмана Samsung — пройдет 9 августа в Нью-Йорке. Меньше, чем за неделю до анонса мы и так знали практически всё...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На YouTube-канале «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» вышло интервью с доктором Терещенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика