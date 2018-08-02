Samsung сама показала Galaxy Note 9 до официального анонса

Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 — нового стилусного флагмана Samsung — пройдет 9 августа в Нью-Йорке. Меньше, чем за неделю до анонса мы и так знали практически всё о смартфоне, но новозеландское подразделение компании решило закрепить это, выложив официальный рендер устройства с (неработающей) кнопкой предзаказа.

Спустя несколько часов страница пропала с сайта, однако теперь мы точно (и официально) знаем, как выглядит смартфон и как он будет называться. Слоган нового смартфона: «Скажи привет суперсиле».





Напомним, по последней информации, Galaxy Note 9 получит 6,3-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, процессор Exynos 9810 (или Snapdragon 845 в США и Китае) и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет сдвоенной, с изменяющейся диафрагмой. Емкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Стилус S Pen также обновится и станет поддерживать Bluetooth.

Версия со 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около 940 долларов, с 512 ГБ — примерно 1200 долларов. Модификации на 64 ГБ, скорее всего, не будет. Раскрыты и официальные названия цветов корпуса — Mystic Black (черный), Engineered Blue (синий) и Artisan Copper (медный).

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят актуальные флагманы Samsung: