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Как одна батарейка в багаже может уничтожить целый самолет

03.08.2018 08:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Серия тестов, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) показала, что перегрев и последующее возгорание лишь одного литий-ионного аккумулятора может привести к подавлению систем пожаротушения в багажном отделении коммерческих пассажирских авиалайнеров и, возможно, привести к авиакатастрофе, пишет The American Journal of Transportation.

Как одна батарейка в багаже может уничтожить целый самолет
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Очевидно, что это тревожный вывод, ведь ранее предполагалось, что система автоматического тушения (есть во всех багажных отсеках самолетов, поскольку экипаж не может попасть туда), — достаточно эффективное средство для снижения угрозы возникновения и распространения пожара.

Литий-ионные батареи — наиболее популярный тип аккумуляторов благодаря высокой энергоэффективности и длительному сроку службы. В настоящее время они используются практически во всех типах портативных электронных устройств, включая ноутбуки, музыкальные плееры, камеры, планшеты и сотовые телефоны. И хотя шанс очень мал, они могут самовозгораться (вспомните, например, историю со смартфонами Galaxy Note 7).

По этой причине большинство авиакомпаний в мире не разрешает перевозить устройства с аккумуляторами в багаже — их нужно взять в ручную кладь. В этом случае экипаж с огнетушителями может легко ликвидировать возгорание.

Но возвратимся к перевозке аккумуляторов в багажном отделении. Испытания FAA показали, что автоматические системы пожаротушения могут локализовать возгорание батареи так, чтобы огонь не перекинулся на багаж других пассажиров. Однако если рядом с аккумулятором будет находиться аэрозольный баллон — например, лак для волос или дезодорант, то возгорание может стать фатальным для всего самолета. После взрыва баллончика есть вероятность, что автоматические системы могут уже не справиться с пожаром.

 
 
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Серия тестов, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) показала, что перегрев и последующее возгорание лишь одного литий-ионного...
 
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