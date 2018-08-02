Как одна батарейка в багаже может уничтожить целый самолет

Серия тестов, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) показала, что перегрев и последующее возгорание лишь одного литий-ионного аккумулятора может привести к подавлению систем пожаротушения в багажном отделении коммерческих пассажирских авиалайнеров и, возможно, привести к авиакатастрофе, пишет The American Journal of Transportation.



Как видят аккумуляторы службы безопасности при сканировании

Очевидно, что это тревожный вывод, ведь ранее предполагалось, что система автоматического тушения (есть во всех багажных отсеках самолетов, поскольку экипаж не может попасть туда), — достаточно эффективное средство для снижения угрозы возникновения и распространения пожара.

Литий-ионные батареи — наиболее популярный тип аккумуляторов благодаря высокой энергоэффективности и длительному сроку службы. В настоящее время они используются практически во всех типах портативных электронных устройств, включая ноутбуки, музыкальные плееры, камеры, планшеты и сотовые телефоны. И хотя шанс очень мал, они могут самовозгораться (вспомните, например, историю со смартфонами Galaxy Note 7 ).

По этой причине большинство авиакомпаний в мире не разрешает перевозить устройства с аккумуляторами в багаже — их нужно взять в ручную кладь. В этом случае экипаж с огнетушителями может легко ликвидировать возгорание.

Но возвратимся к перевозке аккумуляторов в багажном отделении. Испытания FAA показали, что автоматические системы пожаротушения могут локализовать возгорание батареи так, чтобы огонь не перекинулся на багаж других пассажиров. Однако если рядом с аккумулятором будет находиться аэрозольный баллон — например, лак для волос или дезодорант, то возгорание может стать фатальным для всего самолета. После взрыва баллончика есть вероятность, что автоматические системы могут уже не справиться с пожаром.