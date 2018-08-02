Xiaomi представила мощный игровой ноутбук за 975 долларов

Компания Xiaomi сегодня анонсировала новый игровой ноутбук Mi Notebook Pro 2. Об этом пишет Gizchina.



Фото: gizchina.com

Толщина корпуса новинки составляет 16,9 мм с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 и 20,9 мм с графикой NVIDIA GeForce GTX 1060. Ноутбук оснащается продвинутой звуковой системой Dolby Atmos и слотом для карт памяти, поддерживающим стандарт UHS-II. Кроме того, ноутбук работает с системой Windows Hello через сканер отпечатков пальцев.



Фото: gizchina.com



Фото: gizchina.com



Фото: gizchina.com

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, угол обзора — 178 градусов, охват цветовой гаммы NTSC составляет 72%. Пользователям предложат выбор из нескольких модификаций различной мощности.

Первый вариант — процессор Intel Core i5−8300H, видеокарта GTX 1050 Ti (4ГБ), 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, SSD-накопитель на 256 ГБ и HDD на 1 ТБ. Стоимость такой версии — 975 долларов.

Вторая модификация — процессор Intel Core i5−8300H, GTX 1060 (6 ГБ), 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. Цена — 1164 доллара.

Третья модель — процессор Intel Core i7−8750H, видеокарта GTX 1050 Ti (4 ГБ), 8 ГБ оперативной памяти, накопители — 256 ГБ SSD и 1 ТБ HDD. Стоимость — 1091 доллар.

Четвертая конфигурация — процессор Intel Core i7−8750H, видеокарта GTX 1060 (6 ГБ), 16 ГБ оперативной памяти, накопители — 256 ГБ SSD и 1 ТБ HDD. Стоимость — 1310 долларов.

Продажи в Китае стартуют 16 августа.

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