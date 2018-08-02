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Xiaomi представила мощный игровой ноутбук за 975 долларов
03.08.2018 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi сегодня анонсировала новый игровой ноутбук Mi Notebook Pro 2. Об этом
Толщина корпуса новинки составляет 16,9 мм с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 и 20,9 мм с графикой NVIDIA GeForce GTX 1060. Ноутбук оснащается продвинутой звуковой системой Dolby Atmos и слотом для карт памяти, поддерживающим стандарт UHS-II. Кроме того, ноутбук работает с системой Windows Hello через сканер отпечатков пальцев.
Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, угол обзора — 178 градусов, охват цветовой гаммы NTSC составляет 72%. Пользователям предложат выбор из нескольких модификаций различной мощности.
Продажи в Китае стартуют 16 августа.
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Компания Xiaomi сегодня анонсировала новый игровой ноутбук Mi Notebook Pro 2. Об этом пишет Gizchina.
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