Обзор Galaxy Tab S4: что умеет самый дорогой и мощный планшет Samsung

Несколько дней назад Samsung представила новый флагманский планшет — Galaxy Tab S4. В компании позиционируют его не только как аппарат для развлечений, но и как решение для бизнес-пользователей. Официальные продажи Tab S4 в Беларуси стартуют 24 августа по цене в 1699 рублей. Мы протестировали гаджет и готовы рассказать, как он смотрится рядом со схожими по цене планшетами от Apple.

Распознавание лица вместо сканера отпечатков пальцев

Galaxy Tab S4 спереди и сзади прикрыт защитным стеклом, которое моментально покрывается следами от отпечатков пальцев.





Устройство получилось достаточно легким (483 грамма) и тонким (7,1 миллиметра), производитель даже решил отказаться от физической клавиши «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Ему на смену пришла технология распознавания лица и сканер радужной оболочки глаз — обе функции могут работать вместе для более точной разблокировки. Держа планшет в вертикальном положении, проблем с узнаванием владельца мы не заметили — на все процедуру уходит около секунды.





При горизонтальной ориентации разблокировать Galaxy Tab S4 немного сложнее — необходимо смотреть не на середину экрана, а прямо на глазок камеры. Отметим, что активировать дисплей можно не только клавишей питания, но и двойным тапом по дисплею — после этого система распознавания лица включится автоматически.

К плюсам устройства отнесем и четыре мультимедийных динамика AKG — по два с левой и правой сторон устройства, если держать Galaxy Tab S4 горизонтально. Звучат они действительно здорово — даже на максимальной громкости хрипов нет, чувствуются мягкие басы.



Один из четырех динамиков и порт 3,5 мм

Словом, для просмотра фильмов или видео в YouTube этого будет более чем достаточно, а при желании Galaxy Tab S4 сможет заменить портативную колонку. Правда в горизонтальном режиме нижние спикеры зачастую закрываешь ладонями, из-за чего громкость немного падает.

Зарядка и синхронизация происходит через порт USB Type-C, рядом расположен обычный 3,5-мм разъем для наушников. В Беларуси официально будет продаваться только версия, в которую можно вставить SIM-карту (3G/4G).





Лоток для нее находится на верхней грани планшета (при горизонтальной ориентации). Отметим, что встроенную память можно расширить картами microSD объемом вплоть до 400 ГБ.

«Режим компьютера»

Представители Samsung при анонсе новинки делали упор не только на мультимедийные развлекательные функции, но и позиционировали Galaxy Tab S4 как решение для бизнес-пользователей. В комплекте с аппаратом поставляется стилус, а предзаказавшим планшет обещают чехол-клавиатуру.



Изображение с сайта samsung.com

В Беларуси последняя бесплатно достанется только тем, кто сделает предзаказ в одном из фирменных монобрендовых магазинов Samsung и полностью оплатит его до получения устройства. Ожидаемая стоимость чехла-клавиатуры для остальных покупателей — около 280 рублей.

Отметим, что у нас на тесте побывала предрелизная модификация планшета без комплекта поставки, так что в полной мере оценить бизнес-возможности устройства у нас не получилось. Но вот как о них говорит сам производитель:

При подсоединении чехла-клавиатуры (через контакты на одной из сторон гаджета) активируется режим DeX. Он повторяет интерфейс системы при подключении к другим мониторам (док-станция не нужна, только кабель) и имитирует рабочий стол полноценной настольной операционной системы вроде Windows.



Источник: The Verge

В Samsung предлагают подключить к Galaxy Tab S4 беспроводную мышь и взаимодействовать с планшетом как с ноутбуком — переключаться между открытыми окнами, использовать многозадачность и, например, работать в приложениях пакета Microsoft Office.

На сколько удобно подобное решение, сказать достаточно сложно. Но за цену Galaxy Tab S4 в 1699 рублей можно купить намного более производительный лэптоп с большей диагональю дисплея, «взрослой» операционной системой и лучшим выбором специализированного софта.



Изображение с сайта samsung.com

Обновления коснулись и стилуса S Pen. Теперь с его помощью можно делать заметки на экране заблокированного планшета, а также переводить слова или даже целые предложения.

Мощности хватит для всех задач

Galaxy Tab S4 работает на прошлогоднем топовом процессоре компании Qualcomm — Snapdragon 835. Оперативной памяти 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Ниже — полные спецификации устройства:

Экран 10,5 дюймов, 2560×1600 пикселей, AMOLED Процессор Snapdragon 835, до 2,35 ГГц Память, ГБ 4/64 ГБ, есть microSD до 400 ГБ Фронтальная камера 8 Мп Основная камера 13 Мп Аккумулятор 7300 мАч Габариты и вес 249,3×164,3×7,1 мм, 483 грамма

В синтетическом тесте AnTuTu планшету удалось набрать чуть более 203 тысяч баллов — хватит с запасом для любых задач, от просмотра фильмов и браузинга в Сети до графически сложных игр вроде WOT Blitz или Asphalt 9.





Проблем при работе с интерфейсом мы также не заметили — анимации плавные, рывков и других фризов практически нет. Отметим, что Galaxy Tab S4 базируется на Android 8.1 с фирменной оболочкой от Samsung.

Единственный недочет — меньшее количество созданных специально для планшетов на Android приложений в сравнении с iOS от Apple. Впрочем, это претензия к разработчикам программ и представителям Google, а не к самому устройству.

Прекрасный дисплей

В Samsung Galaxy Tab S4 установлен 10,5-дюймовый экран разрешением 2560 на 1600 пикселей. Соотношение сторон — 16:10, матрица — AMOLED, показатель пикселей на дюйм — 287 ppi.





Вместе это позволяет говорить об экране как об одной из самых сильных сторон планшета. Четкость изображения нареканий не вызывает, цвета очень яркие и насыщенные, при желании точные оттенки можно отрегулировать в настройках. С максимальной яркостью также все в порядке — на солнце картинка (например, мелкий текст) остается читаемой.





К минусам, характерным для большинства AMOLED-матриц, отнесем лишь небольшую инверсию белого цвета в зеленый при взгляде под большим наклоном.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора Galaxy Tab S4 — 7300 мАч, поддерживается быстрая зарядка через комплектный адаптер питания. В режиме серфинга в Сети через LTE планшет, по заверению производителя, должен продержаться до 10 часов, при воспроизведении видео — до 16 часов.

Мы решили проверить время автономной работы Galaxy Tab S4, запустив на нем трехчасовой фильм через Wi-Fi на одном из онлайн-сервисов. На максимальной яркости планшет за это время разрядился на 30%. В синтетическом тесте AnTuTu Tester результат аппарата составляет 12,8 тысяч баллов — сильно выше среднего.





Камеры «для галочки»

Вряд ли вы будете много снимать на планшет, но ради интереса мы сделали несколько снимков на основной 13-мегапиксельный фотомодуль устройства. Днем снимки получаются более-менее качественными, с неплохой детализацией.

















Вечером, ожидаемо, результат становится хуже — камере явно не получается захватить достаточное количество света, на фотографиях появляется большое количество шумов, видны ореолы около фонарных столбов. Словом, ожидать от планшета кадров, сравнимых по качеству с топовыми смартфонами, не стоит.

Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Подробно останавливаться на ней не будем и лишь отметим, что для видеосвязи ее будет достаточно.

Резюме

В Galaxy Tab S4 производитель постарался собрать все свои главные технические наработки — сканер радужки глаз, перо S Pen, качественный AMOLED-экран высокого разрешения.

На производительность и время автономной работы жаловаться также не приходится, радует и мощная акустическая система с четырьмя динамиками AKG. Но для обычного повседневного использования с просмотром видео или, например, серфингом в Сети, подобные характеристики избыточны.





Как альтернативу в Samsung предлагают использовать планшет в качестве портативного компьютера (вместе с отдельным чехлом-клавиатурой), но за цену в 1699 рублей можно приобрести намного более мощный лэптоп с полноценной настольной операционной системой и профессиональным софтом.

Последнее относится и к другим планшетам — в частности, iPad Pro от компании Apple. К ним также можно докупить клавиатуру и стилус, но превратить аппарат в полноценный компьютер со схожим уровнем удобства вряд ли получится.

Сравнения с iPad в обычном «планшетном» режиме Galaxy Tab S4 также не выдерживает — для iOS создано намного больше специализированных приложений с оптимизированным для планшетов интерфейсом, чем для Android.

Впрочем, винить Samsung в этом нельзя — это скорее вопрос к разработчикам программ и представителям Google. К аппаратной основе Galaxy Tab S4 вопросов у нас нет.

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