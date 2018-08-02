ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это было непростое решение". Истории айтишников, которые уехали из Беларуси, а потом вернулись

03.08.2018 21:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мы много писали о белорусских программистах в других странах: в США, Чехии, Португалии и Германии. Но не все уезжают навсегда. 42.TUT.BY собрал три истории IT-специалистов, которые поработали за границей, а потом вернулись в Беларусь.

«Мне назначили собеседование на два ночи»

На работу в Москву я попал в 2010 году. Друг позвонил через Skype, чтобы проверить связь. Узнал, что я интересуюсь новой работой, и сразу пригласил в свой отдел в крупную московскую компанию, которая занимается 1C. Я и решил, что буду жить у родственников, и переехал за один день.

Меня сразу оформили, а потом попросили формально поговорить с генеральным директором. Это было самое смешное. Оказалось, что в тот день он был свободен только в два часа ночи. И вот, мне назначили собеседование на два ночи! Это был первый шок от Москвы.

Официально вышел на работу через несколько дней. Я жил у родственников, а семья осталась в Минске.

У меня не было никаких супер-ожиданий от Москвы. Правда, до этого у меня сложилось убеждение, что коренные москвичи — это рантье, которые сдают квартиры, живут на дачах и сами ничего не делают. По факту это абсолютно не так. Одни из самых крутых специалистов — это коренные москвичи. Они по-другому мыслят, по-другому действуют. Они не боятся ответственности, не боятся брать на себя риски. Если они понимают, что какой-то процесс делается неправильно, они быстро и ловко перестраиваются. Это то, чему я там научился.

В Москве можно найти любое сообщество по интересам — хипстеры, любители книг, любители татуировок… В этом плане Москва классная. Плюс там очень много людей. В Минск иногда приезжают туристы и удивляются: почему на главном проспекте никого нет? В Москве ты круглосуточно не можешь оказаться на какой-нибудь улице один. Где бы ты ни находился — всегда есть люди.

Поначалу я не хотел оставаться в Москве насовсем с семьей, потому что дети были маленькими. Потом они подросли и я начал об этом задумываться. Но к тому моменту жизнь в Москве стала очень дорогой. Я взялся считать и понял, что моя цель — зарабатывать деньги, а не переселиться. Если считать все расходы, которые у меня были бы с семьей в Москве, то в принципе так же можно было жить и в Минске с моей старой работой.

У меня всегда была мысль, что работать классно в Москве, а жить — здесь. Несмотря на все эти сообщества, в плане жизни здесь лучше — экология, жизнь с детьми, множество других факторов.

В 2016 году я узнал, что «Яндекс» ищет человека на должность регионального менеджера в Беларуси. А управление проектами — как раз моя специальность. На тот момент я в любой момент был готов сорваться и уехать обратно, если бы было хорошее предложение. Попробовал — получилось.

Сейчас я работаю региональным менеджером «Яндекса» в Беларуси, являюсь «заказчиком» от белорусского народа к «Яндексу».

Мне кажется, в IT-сфере уровень дохода в Москве и Минске одинаковый. Эта сфера очень подвержена глобализации, ведь не важно, где ты находишься физически. Если кто-то будет меньше платить, специалист просто уйдет. Поэтому зарплаты в Москве примерно такие же — может, немного выше из-за того, что конкуренция выше.

«Туман проще увидеть в Минске, чем в Лондоне»

"Это было непростое решение". Истории айтишников, которые уехали из Беларуси, а потом вернулись

Сергей Батюков

Маршрут: Минск — Москва — Минск — Москва — Лондон — Минск

Сейчас работает в Gismart

В Москву я уехал в поисках работы в 2005 году. Тогда Минск еще не был крупным центром разработки, и многие специалисты уезжали в Россию. Там я устроился на свою первую серьезную работу в компанию IPONWEB. Компания была успешным аутсорсером для больших рекламных сетей (Rightmedia, Yahoo, AppNexus). В какой-то момент появилась идея открыть офис в Минске, я вернулся. Через два года условия поменялись, и мы были вынуждены закрыть офис в Минске, я переехал обратно в Москву.

Мы работали с компанией AppNexus, её основатели знали нас уже порядка восьми лет, и мне предложили поработать у них. Было интересно попробовать себя в глобальной международной компании (~1200 сотрудников, десятки офисов) и я согласился на переезд. Изначально планировалось, что я поеду в Нью-Йорк, однако лимит рабочих иммигрантских виз в США в 2013 году был исчерпан, и я оказался в Лондоне.

Весь процесс переезда занял около полугода. Приглашающая компания очень сильно помогала. Первым в Великобритании меня удивил улыбающийся миграционный офицер, и фраза «Welcome to the United Kingdom», когда пересекал границу в аэропорте Хитроу.

С бытовой точки зрения в Лондоне всё в порядке, при желании можно найти и черный хлеб, и кефир. Есть масса магазинов, продающих знакомые продукты из Восточной Европы. Чего не хватало — это общения с друзьями и близкими.

Мы, в основном, знаем стереотипы об англичанах. Вежливость, консервативность и пунктуальность — это действительно присутствует, однако есть и chavs (что-то вроде гопника), к которым это всё неприменимо. А вот широко известный five o’clock tea — это миф: англичане пьют чай из пакетиков, заваривая его на ходу. Туман проще увидеть в Минске, нежели в Лондоне.

В общей сложности я проработал в Лондоне год и восемь месяцев. Изначально в Лондоне были инженерные команды и работал технический директор, было интересно. Однако в 2015 году из инженеров остался только я, остальные люди в офисе занимались продажами и маркетингом. Поэтому стал подумывать о возвращении. Даже из Лондона я взаимодействовал с командой в основном с помощью видеозвонков, почты и сообщений, поэтому компания была не против переезда. После возвращения, я еще полгода работал на AppNexus, как контрактор. Выяснилось, что работа из дома — это не для меня, и я пошел искать работу в Минске.

Возвращение в Минск прошло безболезненно. За те 6 лет, что я в нем не жил, город сделал несколько шагов к созданию комфортной среды для его жителей. Мне пришелся по душе спокойный ритм и отсутствие пробок после больших городов.

Сейчас в Gismart я занимаюсь разработкой бэкенда (серверная часть для мобильных приложений). Меня удерживают прежде всего люди, с которыми я работаю. В любой компании кадры решают всё, и, к счастью, в Gismart полностью разделяют мою точку зрения. Все процессы у нас построены таким образом, что интересы работников и качество выпускаемого продукта всегда находятся на первом месте.

Для меня комфортнее всего — в Минске, я здесь дома. Если рассматривать заработную плату как абсолютную величину, у Лондона безусловно есть преимущество. Но это очень дорогой город для жизни, только аренда квартиры и коммуналка отнимала где-то 1700 фунтов в месяц. С учетом этого Минск тоже выигрывает. Думаю, темпы развития IT-индустрии в Беларуси делают Минск в перспективе очень интересным местом для жизни и работы.

«Это было очень непростое решение — возвращаться из Америки в Беларусь»

"Это было непростое решение". Истории айтишников, которые уехали из Беларуси, а потом вернулись

Евгений Овчинников

Маршрут: Минск — Чикаго — Минск

Сейчас работает в EPAM

Я закончил «политех» по специальности информационная безопасность, работал в Государственном таможенном комитете в отделе информационной безопасности. После этого я уехал в Штаты.

Почему уезжал? Представилась хорошая возможность, у меня было несколько друзей в США. Так сложились звезды, что в колледже Solex искали человека с навыками, как у меня. Меня порекомендовали, я прошел несколько собеседований, в том числе с руководителем колледжа. Учился и параллельно работал IT-менеджером.

Я прожил год в Чикаго, это незабываемый город на берегу озера Мичиган. Естественно, это был новый опыт, хотелось подтянуть английский. Учитывая мой характер, я бы не сказал, что было сложнее, чем в Беларуси. Было по-другому. В каких-то вещах было трудно, но это было больше связано с адаптацией, нужно было «въехать» и понять, как все работает.

В первое время после переезда мне не хватало времени. Ритм жизни другой, более насыщенный. Где-то через два месяца на меня нашла первая волна ностальгии. Один из примеров: в Штатах не принято собирать грибы. Если кто-то оставит машину на обочине и пойдет собирать грибы, может приехать полиция и начать задавать вопросы. Им это непонятно. Таких простых вещей мне не хватало.

Если говорить про крупные IT-компании c офисами в Беларуси, то отличий от США в работе немного. В Америке другой стиль жизни. Исходя из моего опыта, люди в бизнесе там очень целеустремленные, знают, чего хотят от жизни. Они сфокусированы на результат. Американцы постоянно в движении, стараются использовать любую представившуюся возможность. Это часть их культуры. Эту частичку культуры впитал и я.

Почему вернулся? До сих пор мне задают этот вопрос. Это было очень непростое решение — уезжать из Америки. Изначально были планы оформлять вид на жительство. Но появилось несколько семейных вопросов, которые я хотел решить и поехать обратно. Однако обстоятельства изменились.

Я вернулся в Беларусь в конце 2010 года и через пару месяцев пошел работать в IT-компанию. В последующие годы мне доводилось зимовать в Юго-Восточной Азии: Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия. Больше всего понравился Таиланд — это страна улыбок.

Сейчас я инжиниринг-менеджер в EPAM. Мне представилась отличная возможность работать с крупными клиентами, вести несколько программ. Люди, с которыми ты работаешь, твое окружение, команда — это очень важная составляющая успеха. И могу сказать, что мне повезло. Помимо бизнеса, я развиваю EPAM Running Club. 9 сентября мы с нашей замечательной командой бежим Минский полумарафон и приглашаем желающих присоединиться.

Возвращаясь к Америке, стоимость жизни там значительно выше. В Калифорнии только аренда скромной квартиры составит порядка трех тысяч долларов. В Беларуси жить дешевле, конечно. Можно переехать в Штаты примерно на ту же позицию, и на руках будет оставаться примерно столько же денег. Переезжать ради переезда мне сейчас неинтересно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы много писали о белорусских программистах в других странах: в США, Чехии, Португалии и Германии. Но не все уезжают навсегда. 42.TUT.BY собрал три истории...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обзор Galaxy Tab S4: что умеет самый дорогой и мощный планшет Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика