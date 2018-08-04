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Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

05.08.2018 08:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Первая часть This is the Police, созданная минской студией Weappy, была игрой в целом хорошей, но временами очень однообразной. Каждый новый день шерифа Джека Бойда был похож на предыдущий, а сюжет шокировал только в начале и в конце. Все, что было между — стандартная полицейская рутина, помноженная на менеджмент персонала городского управления стражей порядка. Вторая часть стала больше, глубже, краше. Но с новыми фишками пришли новые проблемы.

Наша оценка игры: 7,5 из 10.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

Начинается This is the Police 2 с убийства шефа полиции в заснеженном городке Шарпвуд. Его дочь и преемница пытается распутать дело и арестовывает старика, у которого опергруппа нашла тайник с героином.

Позже выясняется, что задержанный не имеет никакого отношения к наркотикам и местной банде, и вообще он Джек Бойд, тоже коп, только в отставке. Да, его ищут федералы, но местному шерифу помощь более опытного коллеги (пусть и в розыске) не помешает.

Таким образом главный герой первой части становится заместителем шефа полиции Шарпвуда. В его обязанности входит управление частью патрульных, реагирование на вызовы, расследование преступлений и, новинка для серии, планирование и проведение штурмов.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

Игра сильно поменялась внешне, но внутри это все такая же стратегия с элементами текстовых квестов и немного XCOM. Игрок каждый день отправляет подопечных на места преступлений. Назначает следователей распутывать сложные дела. А время от времени руководит спецоперацией.

Это миссии в духе XCOM и других тактических стратегий. В нашем распоряжении несколько полицейских с разным набором навыков и снаряжением. Чем лучше вы экипировали своих бойцов и больше прокачали им умений, тем проще будет в бою.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

У каждого полицейского есть два очка действий. Можно добраться до удобной позиции и выстрелить. Или подбежать к врагу и обезвредить его шокером. Или не делать ничего, но зато преодолеть вдвое большее расстояние, чем обычно. Если вы хоть раз видели или играли в тактические игры последних лет, то быстро поймете, что к чему.

Есть, конечно, и своя специфика. Например, оглушение дубинкой или шокером действует несколько ходов. За это время нужно успеть надеть наручники на преступника. Не успели — враг очнется и поднимет тревогу.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

Перестрелки тоже необычные. Можно выбирать части тела, куда стрелять. Попали в руку — враг потеряет способность атаковать в ответ и попытается скрыться. Прострелили ногу — лишили его способности передвигаться. Угодили в голову — получили труп.

Прочитав это до начала игры, может сложиться впечатление, что This is the Police 2 — это такая навороченная тактическая стратегия с огромным простором для маневров. Можно тихо взламывать окна и через них проникать в помещение к заложникам. Или выбивать ногой двери, заставая бандитов врасплох. Или на последнем ходу обезвреживать бомбу, вытирая пот со лба.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

На бумаге все эти истории кажутся крутыми. В реальность 80% инструментария не используется вообще. Вступать в перестрелки опасно. Враги невероятно точны и убивают ваших патрульных мгновенно. Тревога поднимается сразу по всему уровню, и никак нельзя исправить ситуацию — можно только перезапустить миссию.

Обзорность врагов вообще непонятно как работает. Полицейский может стоят в нескольких метрах от противника, но тот не будет его замечать. Но другой преступник поднимет тревогу, завидев копа на куда большем расстоянии.

Экипировку своих подопечным можно выбрать только в начале дня. Перед операцией что-то изменить нельзя. Если на штурм пойдут копы с минимальным набором предметов для оглушения, будет не сладко.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

Поэтому тактические миссии приходится переигрывать по нескольку раз, пока не выучишь все перемещения врагов и не выработаешь идеальный план, как с ними разобраться по-тихому. Развлечение так себе.

This is the Police 2 вообще любит ставить игрока в неудобное положение. Патрульные могут не прийти на работу, потому что у них похмелье. Или явиться на службу пьяными, попасть в ДТП на выезде и покалечиться.

Есть полицейские, которые не поедут на вызов с менее профессиональным коллегой. Или откажутся работать с женщинами-полицейскими. У кого-то дома может произойти ЧП, и он уйдет с работы. Справляться с такими невзгодами особенно сложно на фоне десятков происшествий, которые случаются в Шарпвуде ежедневно.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

Вы можете отправить лучших своих сотрудников на вызов, а он окажется ложным. И в это время произойдет что-нибудь по-настоящему серьезное. Но в участке не будет нужной команды — все разъехались снимать котят с деревьев и успокаивать старика, который верит в лесных духов.

Параллельно с рутинной, но напряженной работой шефа полиции разворачивается драматический сюжет про старого копа, который в этом мире один против всех. В оригинале Джек Бойд, желая подзаработать прибавку к пенсии, наворотил столько дел, что сухим из воды ему не выйти.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

This is the Police 2 — это полная злой иронии и трагизма история, которая с каждым днем становится все более отчаянной. Девиз игры «Плохо все, но завтра будет еще хуже». Это ощущается в каждом диалоге и каждой сцене. Игрок движется к чему-то неизбежному и обязательно плохому. То, что хэппи-энда не будет, становится понятно уже в первые часы игры.

Несмотря на появление тактических боев (то, чего не хватало оригиналу), главный фокус все равно остался на сюжете. Потому что именно он держит в напряжении и заставляет проживать каждый день, борясь с преступностью в Шарпвуде. Как сериал с несколькими проходными эпизодами. Их нужно перетерпеть. Ведь в финале будет такое, что все эти нелепые штурмы, которые ты перепроходил по несколько часов, перестают играть роль.

Белорусский детектив: обзор игры This is the Police 2

This is the Police 2 — не самая лучшая игра, но это один из лучших полицейских триллеров. Как «Фарго» или «Настоящий детектив», только стоит копейки и запускается через Steam.

 
 
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Первая часть This is the Police, созданная минской студией Weappy, была игрой в целом хорошей, но временами очень однообразной. Каждый новый день шерифа Джека Бойда был похож...
 
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