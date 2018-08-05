Переход на мобильники с отечественной ОС обойдется России в 2,5 миллиарда долларов

На переход российских чиновников и работников госкомпаний на использование отечественной мобильной операционной системы Sailfish «Ростелекома» потребуется свыше 160 млрд российских рублей (более 2,5 млрд долларов). На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года, пишет kommersant.ru.





К 2021 году на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием, сообщает издание. Такие смартфоны также будут рекомендованы органам местного самоуправления. Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тыс. российских рублей в год на человека (около 200 долларов).

Кроме того, по данным kommersant.ru, в Минфин представлено обоснование необходимости выделить из федерального бюджета дополнительные 2,3 млрд российских рублей (36,3 млн долларов), чтобы завершить создание ОС. Всего на поэтапный перевод чиновников на Sailfish до конца 2021 года планируется потратить около 160,2 млрд руб.

Изначально Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году стало известно, что мажоритарием Jolla стал владелец ЕСН Григорий Березкин. В марте 2018 года 75% компании приобрел «Ростелеком». Операционная система работает не только с нативными программами, но и с Android-приложениями.

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