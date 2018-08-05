Новый планшет Microsoft признали почти непригодным к ремонту

Недавно компания Microsoft представила свой самый маленький и дешевый планшет — Surface Go за 399 долларов. Специалисты iFixit разобрали устройство и признали его практически непригодным к ремонту. Об этом пишет TJournal.



Источник: iFixit

Напомним: планшет оснащается отсоединяемой клавиатурой, сенсорным дисплеем диагональю в 10 дюймов разрешением в 1800 на 1200 точек, процессором Intel Pentium Gold 4415Y, встроенной видеокартой, до 8 Гб оперативной памяти и Windows 10 в режиме S. Устройство оборудовано одним портом USB-C, слотом для карт памяти формата microSD, разъемом для подключения наушников, а также портами Surface Connect и Surface Type Cover.

Разрешение задней камеры составляет 8 Мп, фронтальной — 5 Мп. Есть поддержка распознавания лица (Windows Hello). К беспроводным интерфейсам относится Bluetooth 4.1, в наличии функция работы в режиме беспроводной точки доступа.



Источник: iFixit

А теперь представьте, что вам понадобилось заменить определенный компонент этого планшета, толщина которого составляет около 8 миллиметров. Для отсоединения экрана от корпуса или снятия батареи потребуется удалить большое количество клея.

Это очень сложно даже при использовании специнструментов. В iFixit отмечают, что емкость батареи Surface Go, составляющая 26,12 Вт/ч, заметно ниже, чем у его конкурента iPad 6 (32,9 Вт/ч). При демонтаже материнской платы потребуется удалить «практически бесконечные слои» различных пленок и множество скрытых винтов.



Источник: iFixit

Несмотря на то, что вся аппаратная начинка Surface Go плотно упакована в достаточно тонкий корпус, специалисты iFixit не обнаружили в конструкции планшета каких-либо мер по отведению тепла, кроме тонкой медной пластинки и термопасты. В этом плане новинка сильно отличается от предшественника — Surface Pro, в котором для теплоотвода использовались толстые медные «щупальца».

По итогам разборки в iFixit присвоили Surface Go рейтинг ремонтопригодности в 1 балл из 10, отметив, что ремонт устройства в случае неисправности проще всего выполнить на заводе Microsoft — в противном случае он может выйти «неоправданно дорогим».

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