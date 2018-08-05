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Новый флагман Xiaomi рассекретили в Беларуси до анонса

06.08.2018 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi готовит к выходу новый топовый смартфон Pocophone F1. Официальный мировой анонс гаджета еще не состоялся, но в Беларуси на новинку уже предлагают оформить предзаказ. Также раскрыты характеристики и цена аппарата.

Новый флагман Xiaomi рассекретили в Беларуси до анонса
Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что под брендом Pocophone компания Xiaomi планирует выйти на рынок Европы и США. Один из официальных магазинов по продаже техники Xiaomi в Беларуси — xistore.by — уже предлагает оформить предзаказ на новинку.

В xistore утверждают, что получить смартфон можно будет уже 17 августа (по обновленной информации на сайте — 1 сентября). По сведениям магазина, гаджет получит IPS-экран на 6,18 дюйма разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 845, графику Adreno 630, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Физические размеры гаджета — 157,24×75,4×8,8 мм.

Новый флагман Xiaomi рассекретили в Беларуси до анонса

Новый флагман Xiaomi рассекретили в Беларуси до анонса
Скриншоты с сайта xistore.by

Основная камера будет сдвоенной, на 12 Мп (f/1.75) и 5 Мп. Фронтальный модуль — 20-мегапиксельный (f/2.0). Гаджет будет поддерживать функции ИИ и сможет распознавать лица пользователей.

Кроме того, устройство будет включать аккумулятор на 4000 мА·ч (поддерживается ускоренная зарядка) и сможет работать одновременно с двумя сим-картами или одной «симкой» и картой памяти microSD. Корпус новинки выполнят из пластика, «по ощущениям напоминающего металл».

За версию графитового цвета с 6/64 ГБ памяти в Беларуси попросят 899 рублей (около 450 долларов).

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Компания Xiaomi готовит к выходу новый топовый смартфон Pocophone F1. Официальный мировой анонс гаджета еще не состоялся, но в Беларуси на новинку уже предлагают...
 
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