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В Египте нашли нового сфинкса c головой человека
06.08.2018 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Египетские археологи обнаружили новую статую сфинкса с человеческой головой. Об этом рассказал Мухаммед Абдель Азиз, глава управления по делам памятников древности провинции, передает издание
Находку сделали во время дорожных работ на Аллее сфинксов, которая соединяет храмы в Карнаке и Луксоре. Найденная статуя необычна тем, что напоминает самого известного Большого сфинкса в Гизе — льва с головой человека. У остальных сфинксов на этой аллее бараньи головы.
Пока памятник находится в земле. По словам чиновника, статую будет трудно поднять, так как это может ее разрушить. О размерах и возрасте сфинкса пока ничего не известно, археологи пока не публикуют фото находки. Министр пригласил всех желающих в будущем посетить аллею, чтобы увидеть сфинкса своими глазами.
Сфинксов с телом льва и головой барана называют криосфинксами. По одной из трактовок, они несли охрану у древних некрополей, безмолвно призывая к молчанию.
Самый известный египетский сфинкс — Большой сфинкс в Гизе. Это древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура, которая изображает лежащего на песке льва. Его лицу придано портретное сходство с фараоном Хефреном, погребальная пирамида которого находится поблизости.
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Египетские археологи обнаружили новую статую сфинкса с человеческой головой. Об этом рассказал Мухаммед Абдель Азиз, глава управления по делам памятников...
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