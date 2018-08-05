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Китайцы успешно испытали гиперзвуковой ударный волноплан

06.08.2018 15:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайские военные испытали гиперзвуковой боевой летательный аппарат «Синкун-2» («Звездное небо»), сообщает AsiaTimes.

Китайцы успешно испытали гиперзвуковой ударный волноплан
Фото: Weibo

Беспилотник находился в воздухе более 400 секунд. За это время «Синкун-2» смог подняться на высоту тридцать километров, совершить ряд маневров и успешно приземлиться. При этом скорость аппарата достигала шести чисел Маха (около 7344 км/ч).

«Синкун-2» — это волноплан, то есть аппарат ускоряется благодаря ударным волнам, образующимся после прохождения звукового барьера.

Китайский гиперзвуковой волноплан может оснащаться ядерной боеголовкой и, благодаря своей высокой скорости, способен преодолеть любую существующую систему противоракетной обороны.

 
 
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Китайские военные испытали гиперзвуковой боевой летательный аппарат «Синкун-2» («Звездное небо»), сообщает AsiaTimes.
 
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