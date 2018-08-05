velcom начал продавать Microsoft Office по ежемесячной подписке

velcom получил статус Microsoft Cloud Solution Indirect Provider, который дает право предоставлять белорусским компаниям (юрлицам) сервисы Microsoft на условиях ежемесячной подписки. Речь идет о таких продуктах, как Skype for Business, SQL server, SharePoint, System Center, Identity Manager, Project и Office 365.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

velcom предложил пользование пакетом Microsoft Office 365 с ежемесячной оплатой по примеру использования тарифных планов мобильной связи – оплачивается только потребленный объем услуг за истекший период времени. Вдобавок клиенты могут оперативно увеличивать и уменьшать количество подписок и сами тарифные планы.

В рамках одной подписки пользоваться программным обеспечением можно как на стационарных компьютерах, так и на ноутбуках, планшетах, смартфонах.

Существует два варианта подписок на сервисы: с помесячной оплатой или оплатой раз в год. В случае годовой подписки клиет получает более выгодное ценовое предложение, при этом оплатить его необходимо сразу за весь период.