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velcom начал продавать Microsoft Office по ежемесячной подписке

06.08.2018 16:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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velcom получил статус Microsoft Cloud Solution Indirect Provider, который дает право предоставлять белорусским компаниям (юрлицам) сервисы Microsoft на условиях ежемесячной подписки. Речь идет о таких продуктах, как Skype for Business, SQL server, SharePoint, System Center, Identity Manager, Project и Office 365.

velcom начал продавать Microsoft Office по ежемесячной подписке
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

velcom предложил пользование пакетом Microsoft Office 365 с ежемесячной оплатой по примеру использования тарифных планов мобильной связи – оплачивается только потребленный объем услуг за истекший период времени. Вдобавок клиенты могут оперативно увеличивать и уменьшать количество подписок и сами тарифные планы. 

В рамках одной подписки пользоваться программным обеспечением можно как на стационарных компьютерах, так и на ноутбуках, планшетах, смартфонах.

Существует два варианта подписок на сервисы: с помесячной оплатой или оплатой раз в год. В случае годовой подписки клиет получает более выгодное ценовое предложение, при этом оплатить его необходимо сразу за весь период. 

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velcom получил статус Microsoft Cloud Solution Indirect Provider, который дает право предоставлять белорусским компаниям (юрлицам) сервисы Microsoft на условиях ежемесячной подписки. Речь...
 
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