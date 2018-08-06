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НДС на услуги в электронной форме в Беларуси: как оплатить его через интернет?
07.08.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В 2018 году в Беларуси действует так называемый
Услуга называется «Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц». Она
Сама услуга бесплатна. Для получения услуги нужно заказать ее в личном кабинете, а также заполнить и отправить заявление для постановки на учет в налоговом органе иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц. Сделать это может организация-нерезидент или ее уполномоченный представитель на едином портале электронных услуг.
Сейчас к услуге подключено 48 организаций. Среди подключившихся — Google, Facebook, Amazon, Uber, Viber, Booking.com, Apple Distribution, Wargaming, Microsoft, Linkedin, Netflix и другие. За первый квартал 2018 года они принесли в бюджет страны более 1,5 миллиона долларов.
Из-за рубежа иностранные компании могут подписывать свои налоговые декларации с использованием технологии «облачной» электронной цифровой подписи.
Облачная ЭЦП — это электронная подпись, которая идентифицирует подписанта и придает электронному документу юридическую значимость. Но ключ к ней хранится не на USB-токене, флеш-карте, сим-карте или компьютере, а на сервере удостоверяющего центра — «в облаке».
Сертификат открытого ключа облачной ЭЦП для иностранной организации — плательщика налога выпускается после постановки на налоговый учет по заявке инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску.
Облачная ЭЦП не требует установки на компьютер программного обеспечения и криптографии. Ключ хранится в ячейке на сервере удостоверяющего центра.
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В 2018 году в Беларуси действует так называемый налог на Google: НДС в размере 20% облагаются услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями...
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