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НДС на услуги в электронной форме в Беларуси: как оплатить его через интернет?

07.08.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 2018 году в Беларуси действует так называемый налог на Google: НДС в размере 20% облагаются услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями в электронном виде. Встать на учет в налоговых органах можно через интернет.

НДС на услуги в электронной форме в Беларуси: как оплатить его через интернет?
Фото: Reuters

Услуга называется «Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц». Она доступна на едином портале электронных услуг по коду 156.1.1.9.

Сама услуга бесплатна. Для получения услуги нужно заказать ее в личном кабинете, а также заполнить и отправить заявление для постановки на учет в налоговом органе иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц. Сделать это может организация-нерезидент или ее уполномоченный представитель на едином портале электронных услуг.

Сейчас к услуге подключено 48 организаций. Среди подключившихся — Google, Facebook, Amazon, Uber, Viber, Booking.com, Apple Distribution, Wargaming, Microsoft, Linkedin, Netflix и другие. За первый квартал 2018 года они принесли в бюджет страны более 1,5 миллиона долларов.

Из-за рубежа иностранные компании могут подписывать свои налоговые декларации с использованием технологии «облачной» электронной цифровой подписи.

Облачная ЭЦП — это электронная подпись, которая идентифицирует подписанта и придает электронному документу юридическую значимость. Но ключ к ней хранится не на USB-токене, флеш-карте, сим-карте или компьютере, а на сервере удостоверяющего центра — «в облаке».

Сертификат открытого ключа облачной ЭЦП для иностранной организации — плательщика налога выпускается после постановки на налоговый учет по заявке инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску.

Облачная ЭЦП не требует установки на компьютер программного обеспечения и криптографии. Ключ хранится в ячейке на сервере удостоверяющего центра.
Доступ к ячейке с ЭЦП есть только у владельца подписи с помощью СМС, которое приходит на мобильный телефон. Документ можно подписать и отправить с любого компьютера, планшета, смартфона или с мобильного телефона, имеющего доступ в интернет.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2018 году в Беларуси действует так называемый налог на Google: НДС в размере 20% облагаются услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями...
 
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